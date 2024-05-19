台中女質疑小黃繞圈　換車遭運將尾隨暴打！眼部瘀青慘照曝

▲台中一名徐女控訴，因質疑運將繞路，竟被跟車尾隨暴打2分鐘。（圖／台中市議員江和樹提供）



記者許權毅／台中報導

台中市一名徐女控訴，15日搭乘台灣大車隊計程車時認為黃姓運將繞圈，向對方提出疑問，結果黃怒罵「不爽可以下車」，徐女跳下車改搭其他計程車。黃姓運將認為徐女沒付車資，竟尾隨徐女所搭的另台計程車3公里，打開車門毆打徐女長達2分鐘之久，徐女眼睛被打到瘀青，對黃姓運將提出傷害告訴。黃男則向警方稱，徐女沒付錢，一時情緒激動所致。

61歲徐女透過台中市議員江和樹控訴，15日11時許在西區民權路叫了計程車，準備前往太平區振福路辦事，上車後向該名47歲黃姓運將指定路線，要沿著精武路、旱溪東路左轉，結果發現黃往中清路、五權路附近多繞一圈，馬上提出質疑「為什麼要繞這一圈？」黃一聽立刻咆哮暴怒「妳不爽可以馬上下車」等語。

▲徐女眼睛瘀傷，頭部也有多處擦挫傷，已經提告。（圖／台中市議員江和樹提供）



徐女稱，當下受到驚嚇，馬上在精武路、雙十路口（中興堂前）下車，並且再叫了一輛計程車繼續前往太平區。不料，該名黃姓運將一路尾隨，見徐女到達目的地，下車上前打開車門對徐女猛毆。

徐女表示，黃用拳頭暴打2分鐘之久，還邊罵「死外省人」，力道大到整個車體都在搖晃，另名運將、路人見義勇為，擋住車門才避免後續行為，對方若是拿利器攻擊，後果不堪想像。

徐女說：「本來不想把事情鬧大，但又怕隱忍之後下一個女生受害，所以才決定向媒體訴說，讓台灣大車隊能深入檢討，希望類似事件不要再發生在平民老百姓身上，保障民眾能享有更安全的乘車權益。」

太平警分局指出，該案為計程車司機與乘客發生口角，衍伸傷害案件，徐女頭部擦挫傷、眼部瘀傷，已經到國軍總醫院驗傷後，對黃男提出傷害告訴，全案依傷害罪嫌移送偵辦。