　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中女質疑小黃繞圈　換車遭運將尾隨暴打！眼部瘀青慘照曝

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一名徐女控訴，因質疑運將繞路，竟被跟車尾隨暴打2分鐘。（圖／台中市議員江和樹提供）

記者許權毅／台中報導

台中市一名徐女控訴，15日搭乘台灣大車隊計程車時認為黃姓運將繞圈，向對方提出疑問，結果黃怒罵「不爽可以下車」，徐女跳下車改搭其他計程車。黃姓運將認為徐女沒付車資，竟尾隨徐女所搭的另台計程車3公里，打開車門毆打徐女長達2分鐘之久，徐女眼睛被打到瘀青，對黃姓運將提出傷害告訴。黃男則向警方稱，徐女沒付錢，一時情緒激動所致。

61歲徐女透過台中市議員江和樹控訴，15日11時許在西區民權路叫了計程車，準備前往太平區振福路辦事，上車後向該名47歲黃姓運將指定路線，要沿著精武路、旱溪東路左轉，結果發現黃往中清路、五權路附近多繞一圈，馬上提出質疑「為什麼要繞這一圈？」黃一聽立刻咆哮暴怒「妳不爽可以馬上下車」等語。

▲▼ 。（圖／台中市議員江和樹提供）

▲徐女眼睛瘀傷，頭部也有多處擦挫傷，已經提告。（圖／台中市議員江和樹提供）

徐女稱，當下受到驚嚇，馬上在精武路、雙十路口（中興堂前）下車，並且再叫了一輛計程車繼續前往太平區。不料，該名黃姓運將一路尾隨，見徐女到達目的地，下車上前打開車門對徐女猛毆。

徐女表示，黃用拳頭暴打2分鐘之久，還邊罵「死外省人」，力道大到整個車體都在搖晃，另名運將、路人見義勇為，擋住車門才避免後續行為，對方若是拿利器攻擊，後果不堪想像。

徐女說：「本來不想把事情鬧大，但又怕隱忍之後下一個女生受害，所以才決定向媒體訴說，讓台灣大車隊能深入檢討，希望類似事件不要再發生在平民老百姓身上，保障民眾能享有更安全的乘車權益。」

太平警分局指出，該案為計程車司機與乘客發生口角，衍伸傷害案件，徐女頭部擦挫傷、眼部瘀傷，已經到國軍總醫院驗傷後，對黃男提出傷害告訴，全案依傷害罪嫌移送偵辦。

ET快訊
具惠善離婚4年生活曝光　睡車上早餐吃泡麵：沒地方住
就職前一天做什麼？　賴清德揪友邦元首們釣蝦
獨／吳興街女子命案遭黑幫買兇　夫偷渡大陸...兇手背景曝
45萬網美午睡…2歲兒「自己打開門鎖」跌入泳池溺亡
快訊／枕頭悶殺女友！　19歲憲兵羈押禁見
快訊／高雄17歲女高職生　掉落愛河死亡
加油先等等！　中油宣布汽、柴油調降
熱情貼臉！習近平罕見「主動求抱」普丁呆了
壽司內「活生生蛞蝓」在爬！知名連鎖店出包
台中女質疑小黃繞圈　遭運將暴打！眼部瘀青慘照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

IG互嗆起賭爛！三重8+9揪團砸賓士　「2刀流」邊開槍邊拿球棒敲

獨／吳興街女子命案疑遭黑幫買兇　夫4月偷渡大陸...疑兇背景曝

快訊／枕頭悶殺女友！19歲憲兵談分手失控奪命　裁定羈押禁見

快訊／高雄17歲女高職生不明原因落愛河　被救起時已死亡

台中女質疑小黃繞圈　換車遭運將尾隨暴打！眼部瘀青慘照曝

苗栗74歲翁外出失蹤！家屬傍晚急尋　他倒臥水稻田死亡

桃警「封鎖式路檢」　2越籍男持毒被逮1人是通緝犯

快訊／台南南區民宅火警濃煙狂冒　消防迅速撲滅

表弟來家裡相親「人夫搶當女婿激戰8次」　正宮見小三裸照怒告

北市查獲情色酒吧！24泰女陪酒性交易　手環當小費再變現

楊丞琳《歌手》唱2次就遭淘汰　她喊不遺憾：已經很滿足

立院朝野纏鬥15hrs到半夜　韓國瑜宣布休息：21號再戰

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

懷疑被綠掐女友！憲兵遭移送　家屬哀慟引魂：妹生活圈單純

綠委對話學生齊唱《島嶼天光》 支持者喊：我們在外守護你們

立院外千人聚集！吳思瑤隔大門「燦笑比讚」　警戒備防太陽花再上演

南韓選秀首位「脫北練習生」！ 親曝「為當偶像」14歲離開北韓

趙小僑1歲10個月女兒愛「乾杯」　典典寶寶愛跳女團舞..關電視氣pupu！

IG互嗆起賭爛！三重8+9揪團砸賓士　「2刀流」邊開槍邊拿球棒敲

獨／吳興街女子命案疑遭黑幫買兇　夫4月偷渡大陸...疑兇背景曝

快訊／枕頭悶殺女友！19歲憲兵談分手失控奪命　裁定羈押禁見

快訊／高雄17歲女高職生不明原因落愛河　被救起時已死亡

台中女質疑小黃繞圈　換車遭運將尾隨暴打！眼部瘀青慘照曝

苗栗74歲翁外出失蹤！家屬傍晚急尋　他倒臥水稻田死亡

桃警「封鎖式路檢」　2越籍男持毒被逮1人是通緝犯

快訊／台南南區民宅火警濃煙狂冒　消防迅速撲滅

表弟來家裡相親「人夫搶當女婿激戰8次」　正宮見小三裸照怒告

北市查獲情色酒吧！24泰女陪酒性交易　手環當小費再變現

港片綠葉王廖駿雄胃癌64歲病逝！曾演《神鵰俠侶》爆紅　3年前切胃保命

泰勒絲紅在哪？　PTT點「2特質」很圈粉：美國樂壇第一人

不喝水、過度曝曬小心中暑！喝酒、穿太多也容易危險

睽違24年！俄羅斯總統普丁將「再訪北韓」　曾答應金正恩邀約

比墾丁還多台人？飛沖繩「1景象」他傻了　大票共鳴笑：真的

邀友邦元首釣蝦推創意外交　賴清德昔揪團爬阿里山、大啖台南小吃

「扁案」還有4件！藍委不滿陳水扁稱清白　「那重新開庭審理」

就職前一天做什麼？賴清德今揪友邦元首釣蝦　笑容滿面好開心

板橋小貓「頭卡柱子下」痛到狂哀號　新北動保處救援幫脫困

家裡著火「Xbox」救全家人一命！　16歲少年機警發現1徵兆

母女自撞翻覆　嬤PO影公審「機車惡意逼車！」反遭酸：哪來的勇氣

社會熱門新聞

雲林婦騎單車穿越台1線遭撞飛！全身骨折慘死

人妻倒垃圾逃跑　夫等17年心寒提離婚

高中生爬上小6女童的床！　單親媽驚見全裸相擁怒報警

台中不明爆裂物炸人行道！警鎖定1出租車

北市查獲情色酒吧！24泰女陪酒性交易

逼女兒低溫罰站命危　爸爸二審大逆轉

屋頂突崩塌　中年女遭活埋露手臂求救

澳5寶媽運毒來台被捕　家鄉連署救援

院長不倫人妻護理師產1子　綠帽警夫養3年

憲兵情侶「已調單位」仍阻不了憾事

19歲憲兵悶殺女友　檢方聲請羈押禁見

獨／19歲憲兵殺女友！還假傳簡訊騙她家人

「超人氣產品」秒殺　明德外役監靠這味賺百萬

通緝犯開車拒檢遭連開3槍　狂換車逃到台中仍落網

更多熱門

相關新聞

介紹表弟相親！人夫搶當女婿激戰8次

介紹表弟相親！人夫搶當女婿激戰8次

一對夫妻長期定居美國，丈夫為了替表弟找對象，介紹女友人小珊(化名)到家中和表弟相親，不料4年後卻出軌小珊，不僅到台灣和她激戰8次，還喊小珊的父母爸爸、媽媽，直說「要報名當女婿」，熱烈和小珊討論喜餅、懷孕之事。之後姦情曝光，人夫決定回歸家庭，特地從美國飛到台灣為正宮提告小珊作證，台中地院審理後，判小珊侵害配偶權要賠45萬元。可上訴。

贓車車牌「7貼成2」　通緝犯爽嗑雞肉飯被逮

贓車車牌「7貼成2」　通緝犯爽嗑雞肉飯被逮

台中不明爆裂物炸人行道！警鎖定1出租車

台中不明爆裂物炸人行道！警鎖定1出租車

Uber搶快左轉！她煞不住豆部重砸車門

Uber搶快左轉！她煞不住豆部重砸車門

打死22歲男公關「牛郎界李到晛」起訴

打死22歲男公關「牛郎界李到晛」起訴

關鍵字：

台中運將打人暴打尾隨計程車司機

讀者迴響

熱門新聞

韓國瑜22字回應立法院衝突　上萬網友按讚力挺：院長加油

98%狐臭人「都有1特徵」！　看耳朵就知道

45萬網美午睡…2歲兒「自己打開門鎖」跌入泳池溺亡！

變天倒數！明天雨區擴大　下周雷雨掃全台「最猛時間曝」

快訊／新北憲兵先殺女友再自戕　憲指部回應了

雲林婦騎單車穿越台1線遭撞飛！全身骨折慘死

老高突宣布「3重大公告」：已達到負荷極限

花壽司內驚見「活生生蛞蝓」在爬！　北市衛生局要查了

《康熙》重出江湖天王劉德華成來賓首選

好多人生病！　醫揭發燒「3大病毒」

女遭哈瑪斯擄走半裸遊街　爸媽認屍：她很美

大咖韓影后「巧遇許光漢」太害羞秒逃跑

立院抗議「輪椅妹激動站起來」瘋傳

人妻倒垃圾逃跑　夫等17年心寒提離婚

隋棠一彎腰「腿根被看光」鉛筆腿全露

更多

最夯影音

更多

楊丞琳《歌手》唱2次就遭淘汰　她喊不遺憾：已經很滿足

立院朝野纏鬥15hrs到半夜　韓國瑜宣布休息：21號再戰

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面