史上首位！美駐日大使罕見登上「與那國島」　遙望110公里外的台灣

▲伊曼紐爾（Rahm Emanuel）成為史上首位登上與那國島的美國駐日大使。（圖／翻攝自X／@USAmbJapan）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國駐日大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）17日首次造訪了日本沖繩縣與那國島，並強調了美日同盟的重要性。與那國島是距離台灣最近的日本最西端島嶼。當天與那國町長糸数健一陪同伊曼紐爾進行考察，並在西側海岬向他說明如果天氣條件良好，從這裡就能看見位在110公里之外的台灣。

根據NHK報導，伊曼紐爾在結束與那國島的考察行程後受訪時強調了美日同盟的重要性，並指出「防止戰爭最好的方法就是切實的威懾力。我們進行一切演習都是為了日本整體的防衛」。NHK稱，伊曼紐爾是史上首位訪問靠近台灣的與那國島的美國駐日大使，被認為帶有牽制中國的目的。

伊曼紐爾在社群平台X的官方帳號發文表示，「我可能是第一個登上與那國島的美國駐日大使，但不會是最後一個。我與糸数町長討論了與這個日本最西端島嶼安全保障相關的經濟機會。」

隨後伊曼紐爾又前往石垣島，同日下午乘坐美國海軍陸戰隊運輸機抵達新石垣機場，考察了陸上自衛隊石垣駐地和海上保安廳的巡邏船。

日本共同社報導稱，伊曼紐爾此次考察是考慮到台灣局勢趨於緊張以及中國的海洋活動，有意親自了解沖繩的安全保障現狀，彰顯日美之間的緊密合作。考察均採用非公開方式實施。據日本政府相關人士說法，陸自和海保的幹部皆有參與這次考察，並進行了意見交換。

沖繩縣知事玉城丹尼18日對伊曼紐爾訪問與那國島與石垣島表達了擔憂，因為「訪問距離台灣很近的地方會造成緊張感。我們將密切關注，以免引發新的火花。」

值得注意的是，沖繩縣曾向美方提出請求，希望美軍能自我約束，不要使用民用機場。玉城丹尼遺憾表示，「一旦使用了一個民用機場，會不會造成連鎖反應，認為其他的機場也沒問題呢？」與此同時，沖繩縣18日有約2000名居民上街和平示威，要求減少軍事基地帶來的負擔，實現一個「沒有基地的和平之島」的願望。