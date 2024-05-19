保證未來4年「堅定支持」台灣！　瓜地馬拉總統對台承諾

▲瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）雖然未親自出席520總統就職典禮，但中華民國駐瓜國大使曹立傑表示，阿雷巴洛已經向台灣承諾與保證，未來4年將堅定支持中華民國台灣。

瓜地馬拉僑界與駐瓜地馬拉大使館及技術團近百人，當地時間18日，舉行慶祝中華民國第16任總統及副總統就職茶會。曹立傑除感謝旅瓜僑界長期以來支持台灣外，也介紹準總統賴清德，及準副總統蕭美琴的經歷與治國理念。

對於台瓜邦交未來展望，曹立傑強調，阿雷巴洛除了承諾堅定支持台灣外，更期望台瓜兩國繼續攜手合作，成為策略聯盟，因為台瓜兩國可以互補，台灣具有科技實力，而瓜地馬拉擁有豐富資源；台灣是亞洲的門戶，瓜地馬拉則是通往中美洲和拉丁美洲的門戶，兩國更擁有自由民主和尊重人權的共同價值。

曹立傑表示，近日會見了瓜國8位部長級官員，希望把台灣的聲音和友好，透過一次一次傳播，讓瓜國各界知道。

中華民國第16任總統、副總統就職典禮，瓜地馬拉由外長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）擔任特使，中國官方與媒體以此批評台瓜邦交。中華民國外交部強調台灣外交，中國無權置喙外，也表示將在適當時機安排兩國元首互訪，以進一步深化雙邊關係。