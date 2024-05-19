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高中生爬上小6女童的床！　單親媽下班驚見「全裸相擁」怒報警

▲桃園地院審酌犯後態度良好，判李男緩刑。（圖／資料照片）

▲桃園地院審酌犯後態度良好，判李男緩刑並付保護管束。（圖／資料照片）

記者張靖榕／綜合報導

桃園李姓男子先前透過網路遊戲認識未滿14歲的小華（化名，下同），雙方發展為情侶後，李男很快趁小華的單親媽媽不在家時，潛入家中與小華發生性關係，直到一次小華媽媽回來撞見國小女兒與陌生男子裸體相擁，氣得立刻報警。李男被判2年徒刑、緩刑3年期間付保護管束，並應依和解內容分期賠償12.8萬元，可上訴。

判決書指出，當時就讀高中的19歲李男，2023年初透過網路遊戲《傳說對決》認識當時僅國小6年級的小華，雙方同意發展為男女朋友關係；然而李男明知小華才讀國小而已，性行為的智識與決斷能力都不夠成熟，卻仍在同年3月至5月間，趁小華媽媽不在家時溜進去與小華發生性關係，前後多達5次，直到小華媽媽某晚下班回家後撞見兩人光溜溜躺在床上。

桃園地院法官審酌，李男明知小華未滿14歲、思慮未臻成熟，竟未能克制自身性慾，還與小華發生性關係，已經影響女方身心健全及人格發展。

法官認為，李男儘管犯法，念在事件發生時雙方為男女朋友關係，且犯後李男始終坦承犯行，並且與小華母親以12.8萬元賠償金達成調解，勘認犯後態度良好，加上就讀高中的智識程度，案發時在超商兼職，每月收入僅幾千元，以及案後發生嚴重車禍導致腦出血、顱底骨折等嚴重傷害，診斷為嚴重腦傷，只能從事簡單工作等情形，因此量處適當刑罰。

李男依約分期每月支付8000元賠償小華媽媽，法官於本月3日依5罪名判處李男應執行有期徒刑2年，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應依調解結果支付損害賠償。

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