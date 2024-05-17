快訊／藝人NONO遭爆「像馬一樣」無套硬上　士檢偵結7罪起訴

記者黃宥寧／台北報導

藝人NONO（陳宣裕）遭數名女子控告妨害性自主，共10件，其中3件北檢不起訴、7件因無管轄權移轉士林地檢署偵辦。經婦幼專組主任檢察官帶領團隊，積極傳喚被害人、證人進行查證及相關證據等，今（17日）偵結，依妨害性自主等罪，將NONO不起訴、起訴，其中被害人有6人，檢方調查後依7大罪狀將他起訴。

去年6月，網紅「小紅老師」赴台北地檢署按鈴控告NONO涉嫌性侵、性侵未遂、強制猥褻、性侵未成年少女數罪，8月北檢指揮北市婦幼警察隊搜索，並約談NONO到案說明，訊後諭令50萬元交保。

據多名受害女性爆料中，有提及NONO的「下面很大」、「他太大了，像馬一樣，可怕。我忘記她是怎樣..我只記得自己的經歷，因為被他弄到出血。」，台北地檢署去年10月偵辦時，傳喚NONO訊問調查，據悉，一度被法警帶至偵查庭外的「溫馨室」，被檢方委由法醫勘查比對「下體特徵」。

▲藝人NONO（陳宣裕）遭10女控告妨害性自主，其中7人包含小紅老師因北檢沒有管轄權，陳請高檢署核轉士林地檢署。

北檢去年12月偵結具管轄權的3案（2名中山區會館芳療師、1名網友）因罪證不足，處分不起訴，原告芳療師及網友等2人不服處分結果，日前向台灣高等檢察署提起再議，高檢署將兩案發回北檢續查。

另小紅老師共6名被害人，北檢以住居所在地為由，去年底移轉士檢偵辦，婦幼專組收案後，由主任檢察官帶領團隊分工辦案，盡力調查更2度傳喚NONO以及「秘密證人」前老闆吳宗憲及被害人。

經積極偵辦不到半年時間，今（17日）士林地檢署偵結，認6名被害人受害，被告共涉犯3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻等罪嫌，依法提起公訴；另被告遭指訴對其他2名被害人（其中1名是前述6人中的同1人）所涉強制猥褻部分，則認罪嫌尚屬不足而依法為不起訴處分。