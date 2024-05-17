NONO涉性侵猥褻6女！律師估刑期「比秦偉還重」：高機率10年以上

▲NONO（陳宣裕）遭數名女子控告妨害性自主，檢方今（17日）偵結，總計有6名被害人受害。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

NONO（陳宣裕）遭數名女子控告妨害性自主，共10件，其中3件北檢不起訴、7件因無管轄權移轉士林地檢署偵辦，今（17日）偵結，依妨害性自主等罪，將NONO不起訴、起訴，其中被害人有6人，檢方調查後依7大罪狀將他起訴。對此，律師廖芳萱分析，NONO最終恐被判至少10年以上刑期，「比先前性侵3女正在服刑的藝人秦偉還要重」。

今（17日）士林地檢署偵結，認6名被害人受害，被告共涉犯3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻等罪嫌，依法提起公訴；另被告遭指訴對其他2名被害人（其中1名是前述6人中的同1人）所涉強制猥褻部分，則認罪嫌尚屬不足而依法為不起訴處分。

根據《壹蘋新聞網》報導，廖芳萱表示，強制性交罪的刑度是3至10年，而強制猥褻罪則為6個月以上至5年以下。而NONO被指控犯下的罪行根據一罪一罰的原則，僅強制性交的刑度就可能累積至9年，再加上其他罪行，非常有可能的判決結果是「10年以上」，對比之前性侵3名女性被判應執行刑7年8月的藝人秦偉，「NONO的情況可能更為嚴重。」

不過，廖芳萱強調，目前案件僅在起訴階段，後續還需經過法院審理，判決結果尚不可知。檢方所提出的7項犯罪證據，法官是否全數採納，以及NONO是否能與6名受害人達成和解，這些因素都將影響最後的判決結果。

針對NONO近況，經紀人今天表示，能回應的不多，「因為他目前多半待在家裡，演藝工作停擺，業外收入也沒有。」等於靠吃老本過活，只能以慘字形容，但證實尚未與朱海君離婚。