鍾佳濱抓住陳菁徽！外媒選為「今日最佳照片」　網：丟臉丟到國外

▲鍾佳濱抓住陳菁徽。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

立法院17日衝突不斷，民進黨立委鍾佳濱一度想衝向主席台，後來被國民黨立委陳菁徽攔截，兩人就從桌上摔到地面，而驚悚一幕也被捕捉。立法院爆發的肢體衝突受到國際媒體關注，甚至還被阿拉伯聯合大公國媒體《國家報》選為「今日最佳照片」。

阿拉伯聯合大公國《國家報》（The National）每天都會從世界各地選出最引人注目的「今日最佳照片」，而17日的照片正是鍾佳濱與陳菁徽發生衝突，而立法院長韓國瑜站在一旁的畫面。

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消息曝光後，在PTT掀起討論，不少網友都留言直呼，「世界又看見台灣」、「世界又又又看見了」、「世界看見佳濱」、「阿濱出名了」、「你確定這種事情傳到國外是光榮嗎」、「丟臉丟到國際了」、「唉，真的很丟臉」、「有夠丟人」。

▲陳菁徽臀部出現一大片瘀青 。（圖／陳菁徽委員辦公室提供）

除了《國家報》，對於昨日發生的衝突，《路透社》形容台灣是「喧鬧的民主國家」（rambunctious democracy）。

針對此事，鍾佳濱事後坦言，他一跳上去就被抓住，整個摔下來，也不知道抓到誰，後來得知是陳菁徽，對對方很抱歉也有道歉。陳菁徽則認為，鍾佳濱的道歉建立在謊言上，「我伸手阻擋，難道是活該遭襲臀的正當理由嗎？」稍早陳菁徽也曝光臀部大片瘀青的照片，透露自己沒吃止痛藥根本無法工作。