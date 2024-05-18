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有信心「比F-35還優秀」　土耳其KAAN戰機20架2028交付

▲▼土耳其國產第五代戰鬥機KAAN。（圖／土耳其航空航太工業官網）

▲土耳其國產第五代戰鬥機KAAN。（圖／土耳其航空航太工業官網，下同）

記者黃聖庭／綜合報導

綜合外媒報導，土耳其航太工業（TAI）總裁柯提爾（Temel Kotil）近日出席活動談到，開發KAAN戰鬥機已投入20億美元，是一款比F-35更優秀的戰機，能夠攜帶10噸重的炸藥，而F-35只能攜帶6噸，預計2028年能向土耳其政府交付20架。

▲▼土耳其國產第五代戰鬥機KAAN。（圖／土耳其航空航太工業官網）

根據官網介紹，KAAN將是一款第五代多用途戰鬥機，翼展14米、長度21米、機身高度6米，最高速度1.8馬赫，主要設計用於空對空、空對地任務，採用雙發動機配置；今年2月21日的首次試飛中，航行約13分鐘，達到8000英尺的高度、時速達400多公里，第二次試飛也相當順利，影片於5月7日公布。土耳其預計汰換老舊的F-16機隊，並將其服役至2070年代。

▲▼土耳其國產第五代戰鬥機KAAN。（圖／土耳其航空航太工業官網）

原先土耳其是F-35研發採購國之一，但2017年決定購買俄羅斯的S-400防空導彈系統，引發美國和北約的嚴重關切，因為S-400系統與北約的防空系統不兼容，美國也擔心S-400系統可能會收集到有關F-35隱形技術的機密，並將這些數據傳回俄羅斯，進而削弱F-35的戰略優勢。土耳其於2019年收到第一套S-400後，美國決定取消土耳其參與F-35計劃的資格，並暫停向土耳其交付F-35戰鬥機，也因為如此，土耳其總統艾爾段才朝向國產戰機生產之路。

▼KAAN第二次試飛。

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