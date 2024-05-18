寵愛一生回憶錄！帶毛小孩遊花蓮攝影賽起跑　總獎金10萬

▲▼花蓮首次舉辦「『毛』齊來揪愛旅行攝影比賽」，只要在今年8月30日前投件，就有機會能獲得大獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府推動首次「『毛』齊來揪愛旅行攝影比賽」，歡迎全國民眾一起「寵」愛家中的牠，來趟花蓮旅遊之際，攝影留下回憶的同時也可參加比賽，參賽者只要在今年8月30日前投件，就有機會能獲得大獎，此次總獎金十萬元。

花蓮縣長徐榛蔚表示，國人飼養毛孩蔚為風氣，而帶上毛孩出門旅遊也成為一種必然的時尚行動，花蓮是許多毛孩爸媽的首選之地，因為花蓮好山好水好空氣總帶給人一份幸福感。徐榛蔚說，現在的花蓮依然安好、依然美麗，花蓮縣政府推動另類的旅遊回憶紀錄，就是希望能夠跨域結合花蓮動物保護工作及觀光遊憩活動，讓更多家人間情感的交流透過攝影的紀錄，留下彼此難得與難忘的回憶，也藉此展現花蓮是一座有愛的城巿。

農業處長陳淑雯說明，此次攝影比賽是花蓮首度舉辦，希望透過一場以犬貓為主題的全國性活動，用鏡頭結合「寵物」、「民眾」及「花蓮地景」三元素來展現多元面向包括花蓮動保、觀光、地景、文化等議題，並促進地方經濟效益。也期許藉由比賽宣揚動物保護「終養不棄養」、「認養代替購買」等理念，鼓勵民眾主動關心動物問題，理性討論凝聚共識，逐步創造更多幸福的家庭。

▲▼帶著毛小孩來花蓮旅遊之際，攝影留下回憶的同時也可參加比賽。

陳淑雯說，此次活動總獎金為十萬元，包括金、銀、銅獎各一名，優選三名、佳作五名及入選七名共十八名。而且此次與花蓮縣洄瀾攝影學會合作，屆時各參賽作品將由專業評審採客觀、公平、公正方式進行評選。而為了讓更多民眾有機會獲獎，此次也規定每人限定投件五張，每個獎項每人只限得獎一份。

花蓮縣動植物防疫所（動防所）所長周黃得榮指出，此次比賽拍攝作品的時間放寬自今年1月1日日至8月30日止，而拍攝之作品必須保留檔案「中繼資料」備查。收件日期為今年8月14日至8月30日止，參賽作品得親送指定地點或郵寄（以郵戳時間為憑）。

周黃得榮補充，此次攝影比賽的獲獎者，將規劃在今年9月花蓮縣世界狂犬病日紀念性活動頒發獎金及獎狀，現場也將會把得獎作品放大展示場布，除了使每位得獎者備感榮耀外，更希望能藉此展現「動物與飼主」間深厚情感互動關係及傳達「『寵』伴一生」、「終養不棄養」等意念，在花蓮獨特地景的襯伴留下歷史一刻的「回憶錄」。

有興趣的民眾，活動詳情或簡章，可上動防所官網（https://acdc.hl.gov.tw/）或花蓮縣洄瀾攝影學會臉書粉專查詢下載。