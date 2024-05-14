「絕」對有好康！花蓮犬貓三合一絕育啓動　無主毛小孩也列入

▲花蓮幸福犬貓三合一絕育計畫開跑，名額有限請儘速報名。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣今年上半年度幸福犬貓三合一絕育計畫寵物登記、犬貓絕育、狂犬病預防注射活動開跑。自今年5月15日起至8月31日止，因名額有限請儘速報名，以免向隅。今年對於愛心民眾熱心將無主動物（犬貓）帶去絕育者，也開放適用。花蓮縣政府廣邀各界為社會環境動物源頭減量共盡心力。

花蓮縣動植物防疫所表示，設籍花蓮縣符合條件的飼主，請儘速洽詢縣內合作動物醫院（花蓮市高橋動物醫院、吉安鄉永安動物醫院、中山犬貓專科診所及玉里鎮和平動物診所）預約或向當地鄉鎮公所申請，

毛孩是現今家庭中常見的寶貝，為了促進毛孩的健康與幸福，縣府每年均規劃犬貓三合一活動，涵蓋絕育手術、晶片植入和疫苗接種，旨在提供全方位的照顧，確保每個毛寶貝都能享受最佳的生活品質。此外，為了能從源頭減量無主動物的數量，今年也納入了流浪犬貓也可參加，歡迎各界跨域齊心合作，共創花蓮美好的生活環境。

徐榛蔚指出，為減少鄉親攜帶犬貓前往市區動物醫院的交通往返勞頓，縣府特別提供多元管道服務鄉親，結合各鄉鎮公所便民服務到偏鄉，民眾（限設籍花蓮縣，年滿十八歲之飼主）可先到在地公所登記，安排妥適地點後由今年受委託的動物醫院獸醫師擇期前往施行手術、注射疫苗及施打寵物晶片。

花蓮縣政府去年共計執行2,672隻犬貓絕育，感謝鄉親熱烈迴響，願意為社會環境及減少流浪犬貓略盡一份心力。為擴大絕育量能，今年規劃增加無主流浪犬貓也能參加活動，盼能減少戶外流浪動物的數量，同時也希望愛護動物的朋友共同維護環境清潔衛生，不餵食野外犬貓，讓公私協力合作，共同營造友善環境、尊重生命的幸福花蓮。

花蓮縣動植物防疫所所長周黃得榮說明 ，今年特別規劃納入的無主動物在絕育後，會進行剪耳並要求動物醫院要植入晶片但不會登記飼養人，以作為識別。此外，長年努力執行犬貓三合一計畫，就是希望尊重動物生命的同時，進行源頭數量控制。

周黃得榮補充，因應我國民法修正成年年齡為十八歲的新規定，所以今年活動申請條件之飼主年齡已配合下修。本次活動有主動物的申請人除需設籍花蓮縣外，也須與犬（貓）登記之飼主資料相符，尚未辦理寵物登記及注射狂犬病疫苗者，參與本活動將一併完成植入晶片及注射狂犬病疫苗；針對活動免費部分僅限「犬貓絕育手術（犬貓體重十五公斤〔含〕以下，不得向飼主加收麻醉費用）」、「狂犬病疫苗注射」及「寵物登記晶片植入」，倘有其他衍生費用，飼主得視需要自行決定。

如有任何疑問歡迎電洽花蓮縣動植物防疫所（03-8227431）或縣內合作動物醫院。