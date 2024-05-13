男子彩券中獎4544萬元！竟瞞原配「買房給前妻」　法院：賠60%

▲小周購買彩券後，中了人民幣1000萬元。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江溫州一法院近日公布一起離婚案件的審理結果，小周（化名，下同）購買彩券中了獎金1000萬元（人民幣，下同，約台幣4544萬元），但他瞞著妻子小林，將其中的70多萬元拿來幫前妻買房。小林得知後，氣得向法院提出離婚，並要求分割夫妻共同財產。

據《星星視頻》報導，近日，浙江溫州的小周買彩券中了1000萬，稅後到手843萬元（約台幣3829萬元）。但小周卻向妻子小林隱瞞了此事。獎金到帳的當天，小周便偷偷向自己的姊姊轉帳200萬元（約台幣908萬元）。此後，小周又用獎金陸續為前妻支付購屋款70多萬元（約台幣318萬元）。

▲小周將獎金中的人民幣70多萬元，拿來幫前妻買房。（示意圖／CFP）

報導指出，小林和小周本就感情不和，得知丈夫中了大獎卻瞞著自己，還轉移財產給他人後，她向浙江省溫州市龍灣區人民法院提出離婚，主張分割夫妻共同財產，並要求丈夫賠償其偷偷轉移的彩券獎金270餘萬元的三分之二。

法院經過審理，認定雙方感情破裂，准予離婚。小周向其姐姐轉帳以及為其前妻支付房款的款項，均來自於彩票中獎獎金，屬於夫妻共同財產。但小周並未告知小林獎金的獲得事實和使用情況，小周的做法屬於轉移夫妻共同財產，應向小林賠償其轉移金額的60%。判決後，雙方均未上訴，該判決現已生效。