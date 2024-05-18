以軍尋獲3人質遺體！　音樂節遭擄「半裸遊街」女刺青師回家了

▲以軍在加薩尋獲吉勒倫特（左）、夏妮（中），以及巴斯奇拉（右）3名人質的遺體。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

以色列國防軍證實，軍方已在加薩地帶尋獲3名在去年10月7日大屠殺中遭哈瑪斯綁架謀殺的人質遺體，其中包括了音樂節上遭擄走的德籍以色列裔女刺青師夏妮（Shani Louk）。

綜合BBC和法新社報導，以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）17日在電視談話中指出，軍方日前在一次夜間行動中，於哈瑪斯的隧道裡尋獲3名人質遺體，他們分別是56歲男子吉勒倫特（Itzhak Gelerenter）、28歲女子巴斯奇拉（Amit Buskila），以及德籍以色列裔女子夏妮。

“Israel sees the suffering of civilians as a tragedy while Hamas sees the suffering of civilians as a strategy.”

WATCH an operational update from IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari discussing efforts to increase aid for Gazans, including 310 pallets of aid transferred… pic.twitter.com/nVq10IRtMm — Israel Defense Forces (@IDF) May 17, 2024

隨後，以色列國防軍發布聲明，表示這3名受害者都是去年10月7日「超新星音樂祭」（Nova Festival）期間，遭哈瑪斯擄為人質和謀殺的受害者；哈瑪斯當時在大屠殺發生地附近的一個十字路口將他們殺害後，把屍體運往加薩。

軍方指控，在10月7日的大屠殺當天，以色列有超過360人被哈瑪斯殺害，另有252人被擄走到加薩作為人質。以軍表示，這些人質中已有37人死亡，還有125名人質至今仍下落不明。

▲德籍以色列裔刺青師夏妮在音樂節遭哈瑪斯俘虜後被遊街示眾，如今當局已尋獲她的屍體。（圖／翻攝自臉書）

以軍本次尋獲的3名人質中，德籍以色列裔女刺青師夏妮因在襲擊當天，近乎全裸地伏在車上，並遭哈瑪斯武裝分子坐壓遊街示眾的畫面曝光，而引起全球注意。隨後，以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）透露，當局在大屠殺地點附近尋獲夏妮的一塊頭骨，證實夏妮已經死亡。