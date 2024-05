以軍尋獲3人質遺體！　音樂節遭擄「半裸遊街」女刺青師回家了

▲以軍在加薩尋獲吉勒倫特(左)、夏妮(中),以及巴斯奇拉(右)3名人質的遺體。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

以色列國防軍證實,軍方已在加薩地帶尋獲3名在去年10月7日大屠殺中遭哈瑪斯綁架謀殺的人質遺體,其中包括了音樂節上遭擄走的德籍以色列裔女刺青師夏妮(Shani Louk)。

綜合BBC和法新社報導,以軍發言人哈加里(Daniel Hagari)17日在電視談話中指出,軍方日前在一次夜間行動中,於哈瑪斯的隧道裡尋獲3名人質遺體,他們分別是56歲男子吉勒倫特(Itzhak Gelerenter)、28歲女子巴斯奇拉(Amit Buskila),以及德籍以色列裔女子夏妮。

