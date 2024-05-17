　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

超罕見公開！　勇鷹高教機空中視角曝光

記者黃聖庭／綜合報導

勇鷹高教機（T-BE5A Brave Eagle）15日進行520總統就職預演，《青年日報》罕見公開從新竹基地起飛，航經外海從淡水河口進入到大台北地區，接著至凱道與其他編隊進行演練。19日還會有一次預演，當日下午再進行最後一次全兵力預演。

▲▼ 「空軍教練機換訓成果展示」。勇鷹高教機。（圖／記者陳煥丞攝）

▲ 勇鷹高教機。（資料照／記者陳煥丞攝）

勇鷹高教機是中山科學研究院和漢翔航空工業公司合作研發的高級教練機，旨在取代空軍服役已久的AT-3教練機和F-5E/F戰鬥機，並提升飛行員的訓練質量。該項目於2017年啟動，目的是提升台灣的國防自主研發能力。

勇鷹高教機採用先進設計和材料，具備優良的氣動性能和隱身特性。它配備兩具F124渦扇發動機，提供穩定的動力輸出，並搭載全數字化駕駛艙、多功能顯示器和先進的飛行控制系統。除了作為高級教練機，勇鷹還具備輕型攻擊機功能，能夠執行對地攻擊任務，並可搭載空對空導彈、空對地導彈和各種炸彈。

勇鷹高教機於2019年首飛成功，展現了良好的性能和穩定性，2020年開始批量生產，預計逐步取代現有的教練機機隊。這款教練機的成功研發和部署，標誌著台灣在航空工業領域的顯著進步，並為台灣空軍的現代化建設提供了堅實基礎。

ET快訊
快訊／知名連鎖牛排店意外！女員工右手「捲進絞肉機」
大埔鐵板燒4分店挨罰！　腸桿菌超標
李多慧宣布定居台北　溫馨裝潢全曝光
快訊／張政禹左膝韌帶斷裂　味全龍先瞭解黃勇傳狀況
車款曝光！200萬全新敞篷車　繳不出貸款被拖...他怒搶車
暌違17年！　辜仲諒重返中信金董事會
快訊／驚天一偷！郭國文搶走周萬來資料衝出議場　藍委全傻住

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

超罕見公開！　勇鷹高教機空中視角曝光

雷根號離開日本！　甲板人形排日文「再見」

大台北一早轟隆響！阿帕契、F-16V飛過　第2次就職全兵力預演

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

富邦女孩檸檬球場秀歌喉　李雅英、慈妹憋笑表情失守

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

睡著的小孩手會伸直？　他舉高和熟睡弟成對比

娃與媽比較胸部大小　得不到爸認同大崩潰

日男變身「阿拉斯加犬」　搖尾巴＋嘴開合超逼真

日本男孩獨特擲球方式　網友驚呼：是螺旋丸！

鶴The Crane不小心撕破金曲入圍獎單　緊張搶救：拼回來了XD

美國試乘無人計程車！　智能駕駛全程安穩通行

Toyz自爆與篠崎泫戀情　希望大家理解:她很辛苦

超罕見公開！　勇鷹高教機空中視角曝光

雷根號離開日本！　甲板人形排日文「再見」

大台北一早轟隆響！阿帕契、F-16V飛過　第2次就職全兵力預演

快訊／高雄女跌落澄清湖！　雙腳插汙泥「動彈不得」畫面曝

卸任後講話不用讀稿機　蔡英文：大家有機會感受到不一樣的我

印尼藝術團體交流版畫工作坊成果發表　文化治理特展凸顯共筆精神

衛福部花蓮震災專案「共募逾16億」！已支出超過9億　使用明細公布

中國央行出手！宣布下調房貸利率　取消個人房貸利率下限

和趙麗穎離婚3年！馮紹峰被拍「夜會2女」一起回家　工作室發聲

獨／吃龍蝦趁現在！　價格大崩盤...進口貨每公斤腰斬1800→1000

扯！日警查案「機密文件」被調查對象整包偷走　疑外洩犯罪組織

越南又爆集體食物中毒！近100人上吐下瀉　1人命危裝呼吸器

Toyz入獄！鳳梨「坐過牢」感嘆吐心聲：別奢望能好好生活

海邊撿漂流物神似姊夫？　原民男狂開車：誰的啦～

軍武熱門新聞

雷根號離開日本　甲板人形日文排「再見」

大台北一早轟隆響！阿帕契飛過上空

飛魚、C803都用了！　3枚導彈擊沉軍艦

俄軍輕易入侵　前線烏軍怒：根本沒防禦

罕見公開！勇鷹高教機空中視角曝

一早轟隆聲！F-16V、IDF衝過大台北上空

新成員！2國家加入聯合海上部隊

F-16V戰機轟隆聲　一早劃過台北

076兩棲攻擊艦可彈射殲-35

「海上不期而遇」！路透社：美台4月祕密聯合軍演

海星飛彈擊沉油輪！　畫面曝光

美陸軍五大「步兵殺器」曝光

魔改現代艦　防空反導提高5倍

馮世寬覺得帥　國軍12月換艾森豪夾克

更多熱門

相關新聞

普習會隔天　北韓發射多枚短程飛彈

普習會隔天　北韓發射多枚短程飛彈

普丁與習近平16日才剛在北京會面，金正恩隔日即發射飛彈。據南韓聯合參謀本部17日聲明，北韓在當地下午3時10分左右，從元山市附近向東發射多枚短程彈道飛彈，飛行約300公里後墜入日本海（東海）。日本官房長官林芳正表示，目前並未發現北韓飛彈落入日本專屬經濟區（EEZ），也未接獲損害報告。

快訊／北韓向日本海發射彈道飛彈

快訊／北韓向日本海發射彈道飛彈

以軍坦克「擊殺自己人」釀5死7傷

以軍坦克「擊殺自己人」釀5死7傷

雷根號離開日本　甲板人形排日文「再見」

雷根號離開日本　甲板人形排日文「再見」

以色列國防部長：將派更多部隊進入拉法

以色列國防部長：將派更多部隊進入拉法

關鍵字：

勇鷹高教機台灣軍武軍武520預演

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼爆6藝人涉毒　偵查結果出爐

NONO尾隨進女廁！熊抱強揉喊：跟我打X很爽　遭電擊落跑

Toyz入獄前「只討3色照」！

高中生機票出現「SSSS」 　登機前被攔下

法官辦公室幫詐團藏300萬　照片超諷刺

爆乳CEO疑遭換臉外流片　她蒐證喊告

星二代下海拍AV「錢包只剩423元」：能不能給我錢

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

快訊／鍾佳濱衝主席台！　正妹藍委遭飛撲從桌上摔落地面

男子與繼姪女發生20次性行為　地院判決出爐

黃子佼真的慘了！　律師酸爆：機率這麼低你都辦到了

女業務直播賣車內褲被看光！車行挨轟喊冤

今年首颱生成率高！專家曝艾維尼1走向破壞梅雨

NONO犯罪起手式曝！賓士成移動炮房　她被塞進後座性侵

篠崎泫認愛Toyz遭酸「被金錢蒙蔽」！

更多

最夯影音

更多

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

富邦女孩檸檬球場秀歌喉　李雅英、慈妹憋笑表情失守

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

睡著的小孩手會伸直？　他舉高和熟睡弟成對比

娃與媽比較胸部大小　得不到爸認同大崩潰

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面