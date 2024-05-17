超罕見公開！　勇鷹高教機空中視角曝光

記者黃聖庭／綜合報導

勇鷹高教機（T-BE5A Brave Eagle）15日進行520總統就職預演，《青年日報》罕見公開從新竹基地起飛，航經外海從淡水河口進入到大台北地區，接著至凱道與其他編隊進行演練。19日還會有一次預演，當日下午再進行最後一次全兵力預演。

▲ 勇鷹高教機。（資料照／記者陳煥丞攝）

勇鷹高教機是中山科學研究院和漢翔航空工業公司合作研發的高級教練機，旨在取代空軍服役已久的AT-3教練機和F-5E/F戰鬥機，並提升飛行員的訓練質量。該項目於2017年啟動，目的是提升台灣的國防自主研發能力。

勇鷹高教機採用先進設計和材料，具備優良的氣動性能和隱身特性。它配備兩具F124渦扇發動機，提供穩定的動力輸出，並搭載全數字化駕駛艙、多功能顯示器和先進的飛行控制系統。除了作為高級教練機，勇鷹還具備輕型攻擊機功能，能夠執行對地攻擊任務，並可搭載空對空導彈、空對地導彈和各種炸彈。

勇鷹高教機於2019年首飛成功，展現了良好的性能和穩定性，2020年開始批量生產，預計逐步取代現有的教練機機隊。這款教練機的成功研發和部署，標誌著台灣在航空工業領域的顯著進步，並為台灣空軍的現代化建設提供了堅實基礎。