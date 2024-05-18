國宴「成功鹽」掀熱潮！　台南井仔腳瓦盤鹽花產量稀少可網預購

▲520國宴伴手禮開箱，「精品LV等級的鹽」、「台灣日曬海鹽」成為熱門話題，意外掀起民眾購買潮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

520國宴伴手禮開箱，「精品LV等級的鹽」、「台灣日曬海鹽」成為熱門話題，意外掀起民眾購買潮，而「成功鹽」業者台灣守護文創董事長陳仁昌說明，台南井仔腳瓦盤鹽田鹽花產量稀少，建議上網預購。

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陳仁昌董事長說，「年產量僅１噸的頂級鹽花，須看天氣吃飯且因人工採收，產量稀少，建議大家可至「成功鹽」官網詢問、預購，以免向隅」。台南數間農會也瞄準商機，有望在520後同步上架「成功鹽」相關產品，提供民眾更多優質農產品選擇。

獲得多國主廚認可、連日本鹿兒島縣出水市市長與亞洲米其林指南，都特別約訪的井仔腳瓦盤鹽田「成功鹽」職人日曬海鹽，是台灣現存唯一且最古老的瓦盤鹽田遺址，且遵循古法三曝九曬在製鹽，首次亮相國宴除了是貴賓伴手禮，更是國宴菜色指定用鹽。

「成功鹽」品牌經營者台灣守護文創董事長陳仁昌分享指出：「『成功鹽』入口回甘、鹹味細膩的秘密，其實是來自得天獨厚的地理環境。因井仔腳連結外海北門潟湖，就像是擁有天然的沉澱池，能夠幫助海水自淨、降低雜質，之後再引進蒸發池中由陽光曝曬而成，得以保留豐富得礦物質及微量元素。」

這次藉著國宴話題，成為國人焦點的「成功鹽」也在官網(www.tnshio.com)上推出新、舊會員優惠，希望吸引更多人嘗試「台灣鹽」，感受這塊台灣鹽產業應許之地所出產的美好。