太陽花再起？立院外400人聲援　綠委PO文感謝、媒體人酸「快衝」

記者黃翊婷／綜合報導

立法院17日進行「國會改革5法」三讀表決，場內藍綠白黨團爆發激烈衝突，場外有許多民眾入夜後聚集在青島東路附近舉牌聲援民進黨。對於大眾關注此事件是否會變成太陽花2.0，各界看法不一，媒體人朱凱翔嘲諷「跪求快衝」，綠委邱議瑩則在臉書發文對聲援民眾表達感謝。

▲立委范雲、邱議瑩等人爬上鐵門與支持者對話，全場一起高唱「島嶼天光」。（圖／記者黃克翔攝）

立法院17日排定審查國民黨、民眾黨團合推的國會改革法案，藍綠白黨團卻在議場內爆發激烈衝突，造成6名立委受傷送醫。而在場外，入夜之後有許多民眾陸續趕到立法院外（青島東路）集結聲援民進黨，高舉「沒有討論，不是民主」標示抗議，現場估計大約有3、400人。

▼▲立法院外聚集的聲援群眾。（圖／記者徐文彬攝）



綠委邱議瑩在臉書發文表示，感謝前來聲援的朋友們，「藍白兩黨的國會擴權法案，在沒有經過任何討論就想暴力通過，我們辛苦所建立民主制度不該是被如此濫用。」但她也提醒大家要注意安全，現場如果發生任何推擠衝突，都請以自身安全為優先考量。

民進黨桃園市議員黃瓊慧也喊話，「拜託今晚（指17日晚上）前往立法院集結、要聲援的戰友，請注意安全。」此外，面對現場群眾的聲援加油，綠委吳思瑤回應「我們要回去繼續打仗」，讓她覺得很感動。

但也有另一派人擔憂太陽花學運重現，國民黨桃園市議員詹江村在臉書發文強調，民進黨若想搞太陽花2.0要先想清楚，「現在立法院長是韓國瑜，不是王金平，不會再開冷氣給你們在立法院開趴，你們錯估形式了」。他也呼籲聲援群眾注意安全，不要受到蠱惑，萬一受傷、吃官司，都是自己要承擔。

媒體人朱凱翔在臉書發文嘲諷，「跪求快衝（議場）」，到時候新閣揆不能進行施政報告，新政府總預算也無人審議。名嘴「歷史哥」李易修也在臉書發文表示，「第二次太陽花運動嗎？要確捏（要確定的意思），現在是民進黨執政，不是馬英九第16年執政。」