外送員車旁亂尿！竟勒死排班小黃司機　國民法官判13年半

▲汐止火車站小黃司機遭勒斃。（圖／記者張君豪翻攝）



文／中央社

41歲外送員陳瑞祥酒後在林姓男子車輛附近便溺並勒斃林男。士院國民法官認為陳男未脫離酒精濫用而不減刑，今天判刑13年半，刑後監護3年。可上訴。

全案起於，民國112年4月6日清晨，新北市汐止火車站前廣場爆發肢體衝突事件，警方到場發現林男倒臥在地，已無呼吸、心跳，送醫急救後宣告不治；陳姓男子輕傷，由員警戒護送醫，身上有酒氣，一度無法製作筆錄。

警方調查，陳男在林男駕駛的計程車附近便溺，林男不滿上前理論，雙方爆發口角。約10分鐘後，陳男再度上前與林男理論，雙方發生拉扯，過程中林男摔倒，起身後又被陳男推倒、踢踹，最後被陳男勒脖，導致窒息，送醫後不治。士林地檢署依殺人罪起訴陳男，並適用國民法官參審。

▲汐止火車站小黃司機遭勒斃。（圖／記者張君豪翻攝）



士林地方法院日前選出國民法官後，於今年5月間開庭審理。國民法官與職業法官今天上午評議後，下午宣判。

士林地院今天晚間發布新聞資料指出，國民法官庭依據相關鑑定報告，稽核檢察官提出的事證、物證後，認定陳男犯殺人罪，事證明確。

士院表示，陳男於行為時已罹有酒精中毒及酒精使用依賴症，而有精神障礙，導致其辨識能力及控制能力顯著降低，符合刑法第19條減刑規定。

士院指出，國民法官庭審酌陳男可自我選擇飲酒與否，卻未積極脫離酒精濫用狀態，而非因先天性心智缺陷或精神疾病而有精神障礙，因此不予減刑，兼衡陳男犯後無悔意，迄今未與被害人家屬達成和解，今天依殺人罪判處有期徒刑13年6月，刑後令入相當處所監護3年，可上訴。

▼爛醉的陳姓兇嫌，在汐止火車站小黃排班區勒斃1名運將。（圖／記者邱中岳翻攝）

