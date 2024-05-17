　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

外送員車旁亂尿！竟勒死排班小黃司機　國民法官判13年半

▲▼ 汐止火車站小黃司機遭勒斃。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止火車站小黃司機遭勒斃。（圖／記者張君豪翻攝）

文／中央社

41歲外送員陳瑞祥酒後在林姓男子車輛附近便溺並勒斃林男。士院國民法官認為陳男未脫離酒精濫用而不減刑，今天判刑13年半，刑後監護3年。可上訴。

全案起於，民國112年4月6日清晨，新北市汐止火車站前廣場爆發肢體衝突事件，警方到場發現林男倒臥在地，已無呼吸、心跳，送醫急救後宣告不治；陳姓男子輕傷，由員警戒護送醫，身上有酒氣，一度無法製作筆錄。

警方調查，陳男在林男駕駛的計程車附近便溺，林男不滿上前理論，雙方爆發口角。約10分鐘後，陳男再度上前與林男理論，雙方發生拉扯，過程中林男摔倒，起身後又被陳男推倒、踢踹，最後被陳男勒脖，導致窒息，送醫後不治。士林地檢署依殺人罪起訴陳男，並適用國民法官參審。

▲▼ 汐止火車站小黃司機遭勒斃。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止火車站小黃司機遭勒斃。（圖／記者張君豪翻攝）

士林地方法院日前選出國民法官後，於今年5月間開庭審理。國民法官與職業法官今天上午評議後，下午宣判。

士林地院今天晚間發布新聞資料指出，國民法官庭依據相關鑑定報告，稽核檢察官提出的事證、物證後，認定陳男犯殺人罪，事證明確。

士院表示，陳男於行為時已罹有酒精中毒及酒精使用依賴症，而有精神障礙，導致其辨識能力及控制能力顯著降低，符合刑法第19條減刑規定。

士院指出，國民法官庭審酌陳男可自我選擇飲酒與否，卻未積極脫離酒精濫用狀態，而非因先天性心智缺陷或精神疾病而有精神障礙，因此不予減刑，兼衡陳男犯後無悔意，迄今未與被害人家屬達成和解，今天依殺人罪判處有期徒刑13年6月，刑後令入相當處所監護3年，可上訴。

▼爛醉的陳姓兇嫌，在汐止火車站小黃排班區勒斃1名運將。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼爛醉的陳姓兇嫌，在汐止火車站小黃排班區勒斃1名運將。（圖／記者邱中岳翻攝）

ET快訊
巫苡萱炸出「渾圓半球」！放送男友視角照
鍾佳濱用柔道禁招「雙腿刈」撂倒女立委！黑帶好手震驚
陸女「身穿紅衣」百貨公司墜亡！PO千字文痛訴：化成厲鬼報仇
韓國瑜請「已送醫」綠委發言　綠營炸鍋：在台大怎麼發言？
快訊／台文館、廠商抄襲！陸繪師要告了
「立法院大戰」再成國際笑柄　路透：台灣是暴躁的民主國家

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

前刑事局副局長涉當「詐騙集團顧問」　檢裁定60萬交保

外送員車旁亂尿！竟勒死排班小黃司機　國民法官判13年半

NONO涉性侵猥褻6女！律師估刑期「比秦偉還重」：高機率10年以上

快訊／台中落水高三生送醫急救　宣告不治！

擁3千屋！投資菲律賓房地產吸金數千萬　百名地產負責人遭約談

台東出現洗衣店大盜！深夜破壞兌幤機行竊　業者損失慘重

快訊／大里中投東路大排...高三生釣魚落水　警消搜救中

天兵警察愚人節把自己尿「拿給毒蟲送驗」　記過停職還被判刑

對學妹戳胸「我硬了」不認性騷　學長辯：她笑說變態...還要我IG

快訊／國1北上312K小貨車側翻貨物噴滿地　1女緊急送醫

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

富邦女孩檸檬球場秀歌喉　李雅英、慈妹憋笑表情失守

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

睡著的小孩手會伸直？　他舉高和熟睡弟成對比

日本男孩獨特擲球方式　網友驚呼：是螺旋丸！

美國試乘無人計程車！　智能駕駛全程安穩通行

娃與媽比較胸部大小　得不到爸認同大崩潰

日男變身「阿拉斯加犬」　搖尾巴＋嘴開合超逼真

鶴The Crane不小心撕破金曲入圍獎單　緊張搶救：拼回來了XD

金曲35幕後／陳子鴻曝他們是遺珠　蔡依林入圍作曲人「歌很好聽」

前刑事局副局長涉當「詐騙集團顧問」　檢裁定60萬交保

外送員車旁亂尿！竟勒死排班小黃司機　國民法官判13年半

NONO涉性侵猥褻6女！律師估刑期「比秦偉還重」：高機率10年以上

快訊／台中落水高三生送醫急救　宣告不治！

擁3千屋！投資菲律賓房地產吸金數千萬　百名地產負責人遭約談

台東出現洗衣店大盜！深夜破壞兌幤機行竊　業者損失慘重

快訊／大里中投東路大排...高三生釣魚落水　警消搜救中

天兵警察愚人節把自己尿「拿給毒蟲送驗」　記過停職還被判刑

對學妹戳胸「我硬了」不認性騷　學長辯：她笑說變態...還要我IG

快訊／國1北上312K小貨車側翻貨物噴滿地　1女緊急送醫

快訊／ 勇士季後賽還沒絕望！　林志傑燃燒主場撂倒領航猿

前刑事局副局長涉當「詐騙集團顧問」　檢裁定60萬交保

立院打架到底在吵啥？王婉諭解釋了：最該改革的是傲慢心態

臺東市連續兩起嚴重車禍　警方強力執法取締85案

林可彤出國大病！痛到整夜未眠「抱小孩老公爆哭」：真的壓力太大

大陸新創電動車廠「零跑正式進軍歐洲」！首波2款新車現正籌備中

Toyz入獄還有新影片　「偉健除三害」讓粉絲喊尊敬：哏開到自己身上

快訊／味全第7局海灌7分　8比1中斷富邦3連勝

外送員車旁亂尿！竟勒死排班小黃司機　國民法官判13年半

馬國狂徒「搶衝鋒槍」進警局開戰！2警殉職　1人頭部被子彈打穿

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

社會熱門新聞

黃子佼爆6藝人涉毒　偵查結果出爐

NONO尾隨進女廁！熊抱強揉喊：跟我打X很爽　遭電擊落跑

高中生機票出現「SSSS」 　登機前被攔下

法官辦公室幫詐團藏300萬　照片超諷刺

性侵少女逼賣淫雙腿刺字成蜂窩「霸道總裁」慘了

男子與繼姪女發生20次性行為　地院判決出爐

NONO犯罪起手式曝！賓士成移動炮房　她被塞進後座性侵

黃子佼真的慘了！　律師酸爆：機率這麼低你都辦到了

黃子佼慘了　私藏未成年性影像遭起訴

連鎖牛排店意外！女員工手捲絞肉機

全裸噁問「大不大」！NONO犯罪手法曝光

小姊弟「喪葬費」恐壓垮家中經濟　殯葬業者喊全免

即／藝人NONO遭多女控性侵　7罪起訴

白衣女暗夜低頭站路口　IG影片引熱議

更多熱門

相關新聞

汐止醉男勒斃單親運將　不認殺人罪

汐止醉男勒斃單親運將　不認殺人罪

士林地院首件國民法官案，今繼續第4天審理程序，41歲男子陳瑞祥去年4月渾身酒氣徒手勒林姓運將頸部58秒窒息身亡，林男3名兒子及胞妹見行兇影像哭到泣不成聲，令人心疼不已，更哽咽說「出庭一次就心痛」希望判越重越好，告代律師認被告否認殺人罪，未獲家人原諒，具體求刑15年，預計明評議宣判。

北市槍枝走火釀2傷！他先到土城當鋪再就醫

北市槍枝走火釀2傷！他先到土城當鋪再就醫

獨／直擊「環保蟑螂」在新北住宅區偷倒廢棄物

獨／直擊「環保蟑螂」在新北住宅區偷倒廢棄物

士院選任國民法官　明起審醉男勒斃運將案

士院選任國民法官　明起審醉男勒斃運將案

日計程車翻覆「司機乘客雙亡」！疑駕駛突病發

日計程車翻覆「司機乘客雙亡」！疑駕駛突病發

關鍵字：

小黃司機計程車司機計程車汐止車站汐止火車站汐止

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼爆6藝人涉毒　偵查結果出爐

NONO尾隨進女廁！熊抱強揉喊：跟我打X很爽　遭電擊落跑

Toyz入獄前「只討3色照」！

高中生機票出現「SSSS」 　登機前被攔下

法官辦公室幫詐團藏300萬　照片超諷刺

性侵少女逼賣淫雙腿刺字成蜂窩「霸道總裁」慘了

爆乳CEO疑遭換臉外流片　她蒐證喊告

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

星二代下海拍AV「錢包只剩423元」：能不能給我錢

快訊／鍾佳濱衝主席台！　正妹藍委遭飛撲從桌上摔落地面

男子與繼姪女發生20次性行為　地院判決出爐

NONO犯罪起手式曝！賓士成移動炮房　她被塞進後座性侵

黃子佼真的慘了！　律師酸爆：機率這麼低你都辦到了

快訊／00940換股開獎！增刪各21檔

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

更多

最夯影音

更多

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

富邦女孩檸檬球場秀歌喉　李雅英、慈妹憋笑表情失守

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

睡著的小孩手會伸直？　他舉高和熟睡弟成對比

日本男孩獨特擲球方式　網友驚呼：是螺旋丸！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面