獨／直擊「環保蟑螂」偷倒廢棄物　地點竟在新北都市住宅區

記者戴上容／新北報導

新北市住宅區驚見環保蟑螂！《ETtoday新聞雲》接獲投訴，汐止區保一街上住宅區的隔壁空地，多次被地主非法利用，這次涉嫌濫倒廢棄物，住戶半夜經常被貨車聲吵醒，開窗觀察又被這些不明來歷的廢棄物臭到緊閉門窗！環保局表示，已違反廢棄物清理法可處6千元以上3百萬元以下罰鍰，該局依法告發並命限期改善。

▲環保蟑螂在住宅區偷倒廢棄物 。（圖／投訴者提供）

該住戶表示，蘇姓地主一直不顧別人的感受，侵犯住戶權益，製造居住環境問題，他過去將土地濫墾、後來又成立養雞場，又臭又吵，還在社區、山坡地保護區放火焚燒廢棄物，現在更糟糕，在該土地傾倒建築混凝土廢棄物，住戶們近期苦不堪言，在夜裡被吵得睡不著，更被垃圾臭醒！

根據住戶所攝畫面，可以清楚見到地面上有搭建鐵皮屋，不管黑夜、白天，有許多工人將貨車上一大堆廢棄物丟入，居民也不知道這些廢棄物是否有毒，嚇得閉緊門窗；住戶透露，地主透過租賃這塊土地，不法獲利金額恐達上百萬。

對此，新北環保局表示，12日下午4時許，派員前往汐止區保一街99號之1旁鐵皮屋稽查，該址為奇業室內裝修有限公司所屬埸區，業者雖領有外縣市政府核發之廢棄物清除許可證，然而，未獲准設立貯存場或轉運站就堆置廢棄物，已違反廢棄物清理法規定，可處6千元以上3百萬元以下罰鍰並限期令其改善，本局依法告發並命限期改善。

環保局補充，將函核發清除許可證之外縣市政府環境保護局善盡監督管理責任，要求業者盡速清除廢棄物並恢復原狀；另該址位於都市計畫住宅區內，涉及違反土地使用規定部分，將邀集土地主管機關會勘續處，以維護環境品質。