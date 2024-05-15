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社會 社會焦點 保障人權

北市槍枝走火釀2傷！怪了...他先到土城「遭轟51槍當鋪」再就醫

▲▼士林分局蘇姓警備隊長與小隊長因喝花酒，均遭記過處分，其中警備隊長調任非主管職。（圖／記者邱中岳攝）

▲北市2名男子中彈，1人跑到新北市土城一家當鋪，該當鋪曾經遭少年槍手狂轟51槍。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1晚傳出槍響，2男在不同時間前往新光醫院就診，警方初步認為2人受槍傷為同一起案件，不排除是把玩槍枝走火釀禍。警方調查，其中1名男子在中槍後跑到新北市四川路一家當鋪，然後在友人陪同下前往醫院，這家當鋪曾經遭黑幫成員狂轟51槍，該當鋪幕後則是黑幫據點，初步懷疑整起案件與黑幫有關。

警方調查，63歲的郭姓男子14日晚間9時許，與綽號阿志的朋友前往新光醫院就診，醫院發現郭男左側腹部有槍傷，立刻通知轄區士林分局警員到場協助，警員到場後，郭男正在開刀，陪同的阿志卻早已不見蹤影，事後通知阿志到場，阿志精神恍惚表示，當時與郭約在土城一家當鋪碰面，但上了計程車後發現郭中槍，立刻前往醫院救治。

沒多久，15日凌晨1時許，又傳出1名46歲的林姓男子主動持1槍1彈前往大同分局重慶北路派出所投案，且右側後腹部也有槍傷，被送往醫院治療，所幸情況穩定，並無生命危險，警方也將槍枝送往相關單位鑑驗。

警方初步懷疑，2人因為在民宅把玩槍枝導致槍枝走火，雙雙受傷，而郭男在中槍後先跑到新北市土城區四川路上的一家當舖，並通知友人告知阿志前往現場，阿志到場後發現郭中槍，立刻陪同送往新光醫院救治。運將到案後表示，郭姓男子等2人從當鋪走出來上車，身上已經有槍傷，載往北市新光醫院就診。

值得一提的是，土城這間當鋪曾遭少年槍手狂轟51槍，警方目前不排除2男與黑幫有關聯，目前將持續追查。

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