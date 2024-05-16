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社會 社會焦點 保障人權

汐止醉男58秒勒斃單親運將...拒認殺人罪　家屬痛哭：判越重越好

記者黃宥寧／台北報導

士林地院首件國民法官案，今繼續第4天審理程序，41歲男子陳瑞祥去年4月渾身酒氣徒手勒林姓運將頸部58秒窒息身亡，林男3名兒子及胞妹見行兇影像哭到泣不成聲，令人心疼不已，更哽咽說「出庭一次就心痛」，希望判越重越好，告訴代理人律師認被告否認殺人罪，未獲家人原諒，具體求刑15年，預計明評議宣判。

士林地檢署推派檢察官蔡啟文、林嘉宏、王芷翎組成公訴團隊論告，今進行第4天審理。檢察官蔡啟文論告，起立面對國民法官展示簡報說明被告殺人動機、下手情形，並解釋，案發前雙方吵了6分多鐘，當被害人不吵架，被告憤而離去，卻再花4分半鐘來回4度叫囂、折返汐止火車站。

然而，排班計程車證人指出，被告走路正常、沒有歪斜，另名證人也說被告一直在罵「臭俗辣、不敢打」走路沒有不穩，可證被害人斥責被告於計程車後方便溺，被告心生不滿帶著復仇行兇，而播放到陳男行兇畫面，家屬均低頭不敢看影片默默啜泣，國民法官們眼神顯得嚴肅，彷彿也感同身受家屬的痛。

▲▼ 汐止火車站小黃司機遭勒斃。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳瑞祥喝醉於汐止火車站將小黃司機勒斃。（資料圖／記者張君豪翻攝）

檢察官總結說，被告以手勒被害人頸部，見被害人無力抵抗後，持續壓制，據法醫到庭作證，經檢方問「假狀軟骨骨折，跟力道有關？」法醫則回「絕對有力道關係」。

檢察官為讓國民法官更快理解，舉例某被告覺得肚子餓想吃東西，但沒錢所以偷東西，「辨識能力」知道偷東西不對；「控制能力」為了吃飽決定偷東西，此案被告陳瑞祥喝酒，是自己的生活習慣、選擇故有殺人行為，據證人、影像顯示不符合第19條第1項規定，所以要依法處罰，建請法院依法判處殺人罪。

審判長問被告陳瑞祥有什麼話想說，他則低聲說「我沒有要殺人的意思」，其法扶律師辯護說，被告是「做了不想認嗎？」據醫生鑑定應有顯著降低，請求國民法官審酌該因子，應以刑法第19條減刑。

最後審判長問家屬希望怎麼判刑？死者胞妹沈重問「死刑該不該廢除？」任何金錢無法補償，別考慮喝醉，因哥哥從小就負責，獨立撫養3子，僅當短短2個月爺爺就離世，一個安分守己的人卻在大庭廣眾下被殺，請給一個公道。

林家3名兒子掩飾不住悲痛說，爸爸獨立扶養3個兒子，好不容易當了爺爺，開心抱孫子，不知道為什麼庭上要一直重複「喝酒犯案...喝酒犯案」，父親喜歡大自然，想帶孫子去海邊，不希望再看到被告，殺人就是殺人，有多重就判多重。

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