約到溫柔男！妹子一直被戳　摘眼罩大哭「被金針菇騙砲」

▲原PO抱怨被騙砲。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「我被金針菇騙砲了！」一名妹子透露，約砲被要求戴上眼罩，前戲弄得她非常舒服，但遲遲感受不到被入侵的感覺，「一直感覺有個肉肉小小的東西在戳我」，好不容易摘下眼罩，原PO當場爆哭「根本就是金針菇！」可怕的是，原本溫柔的男方開始爆氣捶牆，認為原PO也照片騙很大。

一名女網友在Dcard表示，最近和男網友約出去，「為了保持神秘感，我們各自出發直接房間見」，由於男生說過喜歡白虎，原PO還特地做了全身除毛。

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房間互見本尊後，原PO說，對方跟照片一模一樣，還語氣溫柔強調要先讓原PO開心，於是原PO戴上眼罩，「殊不知...這些都是有機可循的」，接著開啟前戲挑逗。

感覺來了之後，原PO等待被入侵的瞬間，「感覺他開始要撞我，奇怪的地方來了...一直感覺有個肉肉小小的東西在戳我」，本以為是手指，但觸感又不像，礙於手被抓住，一直無法摘下眼罩。

由於原PO遲遲沒感覺，「我就故意跟他說我很痛，才藉機把眼罩拿掉...」真相讓她當場崩潰大哭，「我覺得我被騙砲，之前傳給我他下面的照片根本是假的，一直在那邊吹說多大多長多粗，結果都是屁，實際上根本就是金針菇...更貼切來說就是美而美的小熱狗！」

更鬧的是，男生看原PO哭不停，竟開始爆氣捶牆洩憤，甚至質疑「妳跟照片長得不一樣，才害我硬不起來。」嚇得原PO大喊報警，男生才停下來，她也迅速逃離摩鐵。

最後原PO也大肆抱怨，因為遇到騙砲害她連三天做惡夢而無法上班，「我覺得我被騙砲了，有什麼樣的法律途徑嗎？可以告詐欺嗎？」

底下網友紛紛看傻，「遇到金針菇還不打緊，第一次約砲還敢戴眼罩啊，說不定被拍了多少裸照都不知道」、「捶牆壁超可怕，這種時候還是別硬碰硬比較好」、「到底哭啥，約就約還在那邊被騙砲，五十步笑百步」、「用眼罩來掩飾真的有點過分」、「這種事情本來就是開盲盒呀」、「都是心甘情願約跑，他又沒有強迫你，你只是不滿意就要去報警，男的會不會太衰」。