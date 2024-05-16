悶殺親生小姊弟被羈押禁見　狠母情緒平靜與毒品詐欺犯同房

▲中和摩鐵小姊弟命案，涉行兇的生母蘇女（中） 被羈押禁見。（圖／記者戴上容攝）

記者黃哲民／台北報導

新北1名蘇姓人母涉用枕頭悶死親生的2名年幼姊弟，今（16日）晨被新北地院裁定羈押禁見，凌晨3點多解送台北女子看守所關押，與3名分別涉犯毒品、詐欺等罪嫌的室友同房，因蘇女犯行殘忍，所方密切注意她和室友互動，目前蘇女情緒平靜，精神與健康狀況並無異樣。

現年36歲的蘇女本周日（12日）深夜，帶9歲女兒與6歲兒子，投宿新北市中和區1間汽車旅館，周二（14日）下午1點多，蘇女1位徐姓閨蜜2度前往探視，赫見蘇女親生小姊弟陳屍房內、蘇女作勢要尋短，徐女連忙制止，吵鬧聲引起摩鐵人員關注、報警處理，才揭發這樁悲慘案件。

▲親友到命案發生地的摩鐵，為不幸遇害的小姊弟招魂。（圖／記者陳以昇翻攝）

蘇女在警詢時坦承行兇，供稱不堪生活壓力大、喝酒與吸食毒品K他命後情緒不穩，殺害兒女打算同赴黃泉，但被閨蜜阻止。蘇女昨（15日）下午2點多移送新北地檢署複訊後，被依成年人故意對兒童涉犯殺人重罪，犯罪嫌疑重大，並有逃亡、湮滅證據、勾串證人之虞聲押禁見。

新北院今天零時許開庭調查，裁定蘇女羈押禁見。檢警昨相驗小姊弟遺體，初步判定窒息死亡，蘇女雙手也留下兒女掙扎的抓痕，檢方懷疑小姊弟生前遭餵毒，加上徐女及徐女前夫有毒品前科，蘇女攜兒女入住摩鐵期間，只有徐女2人來看過，徐女和前夫以證人身分到案協助調查，檢方並會同法醫於今下午解剖小姊弟遺體化驗釐清死因。