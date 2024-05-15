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社會 社會焦點 保障人權

單親媽摩鐵吸毒悶殺兒女！高大成推測「共犯機率低」

▲▼高大成。（圖／記者許權毅攝）

▲高大成推測，摩鐵雙屍案不太可能有共犯。（資料照／記者許權毅攝）

記者柯振中／綜合報導

新北摩鐵中和雙屍命案震驚全台，36歲蘇女殺害一雙子女後，被檢方依殺人罪聲請羈押禁見。對此，法醫高大成透露，蘇女患有憂鬱症，加上吸毒會加重症狀，可能是受到經濟狀況、育兒辛勞等問題的困擾，才會痛下殺手，他同時也推測，因為吸毒後會喪失思考能力，蘇女不太可能有共犯。

警方調查，蘇女12日帶著6歲兒子、9歲女兒入住中和某間摩鐵，沒想到飲酒、吸毒以後竟將一雙兒女殺害，直到閨蜜到場後雙方發生爭執、摩鐵工作人員報警，案件才曝光。

蘇女接受訊問時看見了兒女的照片，一度痛哭失聲。不過法醫相驗後不排除2名孩童遭餵毒，警方不排除有共犯，且蘇女入住時來訪的徐姓閨蜜、閨蜜前夫為毒販，因此將2人依照證人身分移送，詳情仍待釐清。

▼蘇女在摩鐵殺害一雙兒女，事件震驚全台。（圖／記者戴上容攝）

▲▼中和摩鐵雙屍案，生母蘇女移送 。（圖／記者戴上容攝）

對此，法醫高大成表示，蘇女患有憂鬱症，且毒品對腦部危害相當大，會加重症狀，蘇女可能是受到經濟壓力、育兒辛勞等狀況影響，才會痛下殺手。

高大成還推測，吸毒後會喪失思考能力，也很難跟其他人溝通，不太可能說服他人共同行兇，因此蘇女不太可能有共犯。

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