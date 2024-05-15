第一次上摩鐵怕痛！「曖昧男3小時」驚呆她　全場驚：贏很多男人

▲原PO與曖昧男去摩鐵看電影，結局超展開。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「母單處女第一次和男生上Motel！」一名妹子透露，與曖昧對象出門，下雨想改去看電影，對方卻提議去摩鐵看，還強調別誤會他是變態，帶著忐忑不安的心情抵達後，邊吃炸物邊看影片，原本以為會發生性行為的原PO自嘲，「整整3個小時...別說做愛，他完全沒有碰我！」讓全場網友驚呆一片。

一名女網友在Dcard表示，透過友人介紹一位對象，目前認識2個多月，約出去只有過馬路會抓他的手臂，基本上沒有任何肢體接觸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

某次逛街碰上下雨，於是原PO提議看電影，結果男生一臉認真回應，「聽了別覺得我是什麼變態腦袋裝大便，我們這邊就鄉下地方，我只知道XX摩鐵有那種隨選影音可以看，因為我壓力大時偶爾會跑去泡澡放空。」

聽到摩鐵2個字，原PO瞬間腦袋空白，但幾秒鐘回神後，她開始上演小劇場，「就去那邊看電影吧...如果他真的想做的話，我也OK，只是還很怕，因為聽說第一次真的會很痛？」

原PO帶著忐忑不安的心情抵達摩鐵，兩人先試點了炸物，接著打開電視看電影，邊看邊吃與聊天，結局超展開，「整整3個小時...別說做愛，他完全沒有碰我，完全沒有什麼侵略性動作，更別說我們坐在床前的沙發，連肩並肩手貼手都沒有。」時間一到，男生就載著原PO回家了，讓她不禁自嘲，「就這樣結束了我第一次莫名其妙的Motel之旅！」

底下網友驚呆一片，「這個男生很棒，強烈建議跟他繼續培養感情發展下去，他已經贏過多數男人了」、「如果我有女兒，先不論其他條件，這簡直是我理想中的女婿人選」、「有可能他真的喜歡你，可是不敢亂碰你，那3個小時他都在忍耐」、「妳要好好珍惜他，很少見了」、「這樣不是很棒嗎，我也想要有個帥哥抱抱陪看電影不瑟瑟」、「以男生角度來說，這男生真的好，沒念頭沒行動→純；有念頭沒行動→紳士，好好把握啊」。