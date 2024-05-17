市代反對興建火葬場！彰化公所被迫撤案　林世賢無奈

▲彰化市長林世賢說明彰化藝術生命園區。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市公所規劃在彰化市殯儀館後方，增設禮儀廳、火化場、納骨塔及環保樹葬等等的「彰化藝術生命園區」，但地方里民多次走上街頭反對抗議，日前延和里長王勝和等上百人聚集，向代表會提請願促請否決，今天在多名代表要求之下，最後被迫先行撤案，市長林世賢深感無奈，表示將重新提案進行表決。

彰化縣是全台唯一沒有火葬場的縣市，彰化縣葬儀商業同業公會等單位曾到縣府陳情，每年萬人往生後，都要移往南投水里或台中火化，經常遇到拒燒、插隊，讓往生者及親人情何以堪，請縣長儘速興建火葬場。

市公所去年規劃將市立殯儀館後方已完成遷葬的殯葬用地，全區5.8公頃重新整建為「一站式服務」的生命園區，預期未來會包含立體停車場、火化場和環保葬綠地等設施，在擁有全縣最完備殯儀館的前提之下，預期將一次性解決場內停車空間不足、動線混亂、大埔路壅塞、噪音等問題，為彰化縣民提供不用再被迫奔走的治喪環境。

▲有民眾在場外聆聽。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化市公所於去年5月向市代會提出「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」1400萬元墊付案，地方普遍認為這是要增設火葬場，便遭到地方民眾多次抗議陳情請願，今天代表會召開，也有市代認為，「彰化藝術生命園區」應該要做，但由於公所未能消除民眾心中疑慮，況且火葬場正由縣府評估中，多名代表才會請公所撤案。