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狼來了？中友百貨彰化店動土半年還沒開工　原因揭曉

▲中友百貨彰化店將於3月底開工。（資料圖／彰化縣政府提供）

▲中友百貨彰化店將於3月底開工。（資料圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

中友百貨彰化店去年8月舉行動土儀式後，該間百貨未來將成為彰化第一家百貨，但自去年8月中動土後，卻未見正式開工跡象，引起外界關切，以為又不蓋了，但彰化市長林世賢昨(16日)在新春團拜時，開心的向市民宣布，將於3月30日開工。

中友百貨彰化店，全案投資43億元，將蓋在旭光西路第二停車場原址，由縣府與市公所合作以BOT開發，規劃興建地下4層、地上21層鋼骨複合商業及停車場大樓，建築物高度約84.7公尺，地上1樓到21樓建物為停車場與百貨公司共構，建物北側在地下2樓到地上11樓為商場、餐飲場所以及展場空間，至於電影院則規劃在12樓到15樓，力拼2026年開幕。

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▲中友百貨彰化店將於3月底開工。（資料圖／彰化縣政府提供）

由於彰化火車站的光復路郵局，原定將興建地下3層地上6層複合式影城大樓，並由已完成簽約的國賓影城進駐，不料，因影城另有營業規劃考量2022年終止租約，讓彰化人相當失望；如今去年中友百貨彰化店拿到建照後8月風光動工，卻沉寂至今長達6個月，不少民眾以為又是「狼來了」，迎來彰化第一間百貨公司又要夢碎。

林世賢強調，因百貨公司樓層超過80公尺，必須進行嚴格的危險場域評估，以及五大管線審查等，才導致時程延宕，但中友已透露，確定會在3月底開工。

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