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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德520就任總統　外交部：有近700位外國政要表達祝賀之意

▲民進黨主席賴清德、蕭美琴出席民進黨新春聯誼。（圖／記者林敬旻攝）

▲準總統賴清德（右）與準副總統蕭美琴（左）。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

準總統賴清德將於5月20日就任，預計於當日上午舉行就職典禮，而晚上舉辦的國宴，更將首度辦在台南。對此，外交部今（17日）表示，至賴清德當選至就任當日，將累計有近700位的外國政要表達祝賀，而在就職典禮中來訪的邦交國訪賓，包括，元首團8團、副元首團1團、外長團1團及特使團2團，包括教廷也循例指派特使。

外交部表示，我國第十六任總統及副總統選舉於2024年1月13日圓滿完成，並將於5月20日舉行就職典禮。

據外交部統計，自今年1月13日至就職典禮期間，總計有73個訪團、687人來台向總統及副總統當選人表達祝賀之意，包含，22團179人於就職典禮前來祝賀，另有51團508位外賓將於5月20日參加就職典禮及相關活動。

此外，外交部說明，來台參加就職典禮的邦交國訪賓中，計有元首團8團、副元首團1團、外長團1團及特使團2團，包括教廷循例指派的特使。

外交部進一步點出，來台祝賀的邦交國重要訪賓包括，史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）暨王妃、馬紹爾群島總統海妮（Hilda C. Heine）暨夫婿、帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）伉儷、巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）、貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）、聖露西亞總理皮耶(Philip J. Pierre)、聖文森總理龔薩福（Ralph E. Gonsalves）伉儷、吐瓦魯總理戴斐立（Feleti Penitala Teo）伉儷、聖克里斯多福及尼維斯副總理韓利（Geoffrey Hanley）及瓜地馬拉外長馬丁涅茲（Carlos Ramiro Martínez）。

外交部還指出，非邦交國來賀訪賓有美國、加拿大及新加坡等慶賀團，以及歐洲議會友台小組議員、英國、日本、澳洲、韓國等國國會議員等。

外交部表示，來台致賀外賓將出席5月19日晚間舉行的第十五任總統國宴及外交部在臺北賓館舉行的歡迎酒會外，另將參加20日上午在總統府舉行的第十五任總統握別、第十六任總統及副總統宣誓典禮、致賀、總統府前慶祝大會，以及20日晚間在台南福爾摩沙遊艇酒店舉行的國宴，總統當選人賴清德及副總統當選人蕭美琴也將分批會（接）見各國慶賀團。

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