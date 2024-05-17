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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鍾佳濱三度道歉稱「滑倒」　陳菁徽轟：我活該遭襲臀嗎？

記者崔至雲／台北報導

立法院今（17日）排定審查國會改革法案，但卻爆發藍綠立委全武行，民進黨立委鍾佳濱衝上主席台，撲向藍委陳菁徽致雙雙摔倒；事後鍾佳濱三度道歉，稱是腳踩到紙所以向前滑。對此，陳菁徽不滿表示，鍾佳濱的道歉是建立在謊言上，實在難以接受，「我伸手阻擋，難道是活該遭襲臀的正當理由嗎？」

▲▼立法院院會，民進黨立委鍾佳濱跳上主席台抱住國民黨立委陳菁徽一起跌落地面。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院院會，民進黨立委鍾佳濱跳上主席台抱住國民黨立委陳菁徽一起跌落地面。（圖／記者李毓康攝）

立法院今天進行表決大戰，但報告事項階段，在投票時鍾佳濱趁亂要衝向主席台，沒想到陳菁徽一個快腳，直接跳上台上阻擋鍾佳濱，兩人便直接衝撞在一起，甚至從桌上兩人一起掉到台下，場面驚悚。

事後，鍾佳濱受訪時還原現場狀況，他表示，他一跳上去就被抓住，整個人摔下來，自己也不知道抓到誰，後來有人說那是陳菁徽，對她非常抱歉，剛剛也有跟她致歉，若她還是覺得被冒犯，願意再次誠摯道歉。

▲▼立法院院會，民進黨立委鍾佳濱跳上主席台抱住國民黨立委陳菁徽一起跌落地面。（圖／記者李毓康攝）

不過鍾佳濱的解釋，讓陳菁徽更怒。她表示，鍾佳濱在爬上桌子後，是用右腳出力蹬向桌面後，才再撲向她，左腳底去擦到桌面紙張；換句話說，他的左腳即便沒碰到桌面紙張，也不影響他動態上的惡意攻擊行為。

由於鍾佳濱在撲倒過程中，先是抱住陳菁徽的腰，再以手掌襲臀，將她撂倒摔在地上，陳菁徽痛斥，鍾佳濱的道歉，是建立在謊言之上，也因著對於事實的扭曲，她實在無法接受。

至於民進黨指出，是陳菁徽先伸手對鍾佳濱肢體接觸所致，她也澄清，那是因為面對侵犯，她被動伸手阻擋，這難道是活該遭到暴力對待且襲臀的正當理由嗎？
 

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