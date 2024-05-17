槓徐巧芯「暴力芯」！　林楚茵怒：國會最大黨不靠表決靠蓄意殺人

實習記者石嘉豪／台北報導

藍白今（17日）在立法院力推國會改革法案三讀，然而，法案內容遭綠營認定恐有「毀壞憲政秩序」的疑慮，導致議場內上演全武行，發生多起肢體衝突，場面相當混亂。對此，綠委林楚茵表示，看到像是國民黨立委徐巧芯帶了許多「違禁品」到立法院，現在變成「暴力芯」了嗎？並直言，多數黨是國民黨，如果都認為表決可以輾壓民進黨，為什麼還要拿出這些違禁品呢？

林楚茵提及，立法院會發生肢體衝突，其實是下下策，民進黨還是希望法案都能進來立法院討論。

林楚茵指出，但是看到像是國民黨立委徐巧芯，今天帶了許多「違禁品」到立法院，包括，直笛、像嗩吶一樣的樂器，甚至剛剛把民進黨的黨旗拿出來，勒民進黨委員的脖子。

▲民進黨立委王美惠疑似遭國民黨立委徐巧芯以旗幟勒脖子。（圖／記者李毓康攝）

然而，林楚茵說明，徐巧芯所持有的諸多道具，立法院院長韓國瑜都已經宣布是違禁品了，民進黨不希望立法院再出現有委員受傷。她透露，上一屆的時候，自己就是被國民黨的委員咬傷了，自己不希望這樣的事情再發生。

林楚茵認為，如果這些直笛敲到頭，或者是旗子直接勒到脖子，是會出人命的，不解當韓國瑜院長都已經宣布「不得攜帶與議事無關物品」到議場之後了，徐巧芯居然拿出這些東西，而且認為沒有違規。

林楚茵怒指，「國民黨就是暴力黨！不只是暴力！是蓄意殺人！」她說，國民黨上一屆狠咬人，這一屆拿旗子勒脖，直接進階蓄意殺人。

林楚茵說，上屆立法院的國民黨立委咬人，自己被如同活殭屍藍委咬傷手腕，這一屆立法院國民黨竟然出現「暴力芯勒命鬼」，徐巧芯竟然拿民進黨黨旗，直接要勒王美惠委員的脖子，甚至說「這是你們愛的黨旗，哪是違禁品」。

林楚茵嗆問，徐巧芯妳現在變成「暴力芯」了嗎？「現在立法院的院長是韓國瑜，多數黨也是國民黨，如果都認為表決可以輾壓民進黨，為什麼還要拿出這些可以傷害民進黨委員的違禁品呢？」

最後，林楚茵感慨，國民黨永遠只想改革別人，所謂的「藐視國會」就要官員被關三年，但國民黨在議場內勒別人脖子，不用改革嗎？