台南市消防之友會特搜辦事處成立　南消特搜隊最佳後盾

▲台南市消防局於5月16日晚上在海鮮島餐廳舉行「台南市消防之友會特搜辦事處成立慶祝大會」，由許叙超理事長頒發消防之友會特搜辦事處謝易達處長當選聘書。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局於5月16日晚上6時，在海鮮島餐廳舉行「台南市消防之友會特搜辦事處成立慶祝大會」，由許叙超理事長頒發消防之友會特搜辦事處謝易達處長當選聘書；並由謝處長頒發支援花蓮救災有功人員獎勵金。

消防之友會特搜辦事處處長謝易達任職於南祐企業副總經理，南祐企業專精於連接線及電子配線之研發製造，涵蓋電子、電器、電訊、電機、汽、機車等產業，成立於1985年，已通過ISO9001與美規UL認證﹔副總經理謝易達，以『對自己負責任、對家庭負責任、對社會負責任』的態度，秉持謝成龍董事長的座右銘『在這個世界上你所遇到的所有的好運與驚喜，全部都是你的人格與善良所累積的』，除積極參與社團公益活動外，更進一步擔任台南市消防之友會特搜辦事處之首任處長。

謝易達處長表示，感謝台南市消防局特搜大隊的肯定，本著取之社會用之社會的精神，除了棉盡一己之力外也號召企業共同投入地方事務，對於特搜隊冒險犯難弟兄給予鼓勵與支持，此次承蒙台南市政府消防局特搜大隊眷顧得以擔任創處處長，希望能克盡己力做好處長角色，也期許特搜辦事處全體同仁能夠成為台南特搜隊所有弟兄最堅強的實質後盾。

市長黃偉哲表示，台南市消防之友會主要任務為「充實消防搶救器材、促進消防與民眾合作、獎勵績優消防人員個人及團體、核發工作獎金以提升消防人員工作士氣」等，感謝南祐企業認同消防局，願意擔任特搜辦事處創處處長，強化消防局特搜大隊國際人道救援士氣、能量及裝備，為國際村盡一份心力，也希望藉此能拋磚引玉，喚起社會人士之公益善舉。

台南市消防局局長李明峯表示，國際人道救援是目前消防局發展的重點之一，所需裝備器材眾多，除消防局本身編列預算外，特搜辦事處捐助款項除可以適時提升特搜隊工作士氣外，更能使救災任務、訓練與裝備器材更加的完善，除此外也特別感謝謝處長，於特搜辦事處籌備期間即鼎力支持4月3-6日花蓮地震救災勤務，使任務能圓滿成功。