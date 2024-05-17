試鏡「寢具廣告」變拍A片！18歲嫩模遭按摩棒性侵　還有10人受害　

▲王姓攝影師假藉應徵之名，偷拍11名模特兒，並以權勢利誘其中一名女模在床上性交。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者郭玗潔／桃園報導

王姓男子在「小雞上工」徵求寢具廣告演員，結果都約在家中試鏡，還在廁所裝針孔，偷拍11名模特兒洗澡、如廁的畫面，其中一名18歲少女更被要求試鏡色情片，勉強答應後在鏡頭前慘遭王男性侵。事後多名模特兒報警，王男被依15個無故以錄影竊錄他人非公開活動、身體隱私部位罪，各處5月徒刑，可易科罰金，又犯對被害人為錄影犯強制性交罪，處8年徒刑。王男再上訴，二審法官認為王男過程並無強迫，強制性交的部分改為權勢性交，改判3年徒刑。王男再度上訴被最高法院駁回，全案定讞。

王姓男子自稱「悸動影像公司」老闆，和女友一起擔任公司的攝影師，在求職網站「小雞上工」張貼「寢具廣告演員」、「攝影助理」徵才資訊，等應徵者上鉤後，約她們到居所進行面試和試鏡，並先在浴室裝設針孔攝影機，再以防疫考量或經盥洗後皮膚較為光滑、拍攝效果較佳等理由，要模特兒先到透明的浴室內盥洗，並偷拍她們裸身、洗澡、如廁的畫面，不到1年間就有11人受害。

其中1名18歲模特兒小雨(化名)不只被偷拍，王男還要她換上衣服後，在床上擺出指定姿勢錄影，並突然要求進行色情片試鏡，趁機舌吻、用按摩棒性侵、指侵她，還拿出貓耳朵髮箍，要求她面帶笑容、四腳跪著學貓走路，過程都用攝影機拍下。

事後受害人都沒收到錄取通知，查詢後發現這家公司也無辦理營業登記，察覺不對勁紛紛報警處理。桃園地院審理，法官認為王男犯行屬實，依15個無故以錄影竊錄他人非公開活動、身體隱私部位罪，各處5月徒刑，可易科罰金，又犯對被害人為錄影犯強制性交罪，處8年徒刑。王男再上訴，並和其中3名模特兒達成和解，偷拍的其中3罪減刑處2到4月徒刑。

二審時，小雨不願意和解，不過法官認為她前來試鏡寢具廣告演員，和王男有業務及訓練關係，王男為滿足性慾，要她進行「色情影片」試鏡，以簽約1年、拍色情片放上網會先付她1萬元等條件利誘，逐步詢問她是否同意使用按摩棒和手指，並說影片會交給情趣廠商審核，而小雨當下不敢拒絕，勉強回答「可以」後遭性交得逞，因王男並未使用強暴或恐嚇，改依對受監督之人利用機會為性交罪，處3年徒刑。王男上訴到最高法院，稱自己最多只是「詐欺性交」，遭最高法院駁回上訴，全案定讞。