色魔NONO七罪起訴！「超噁狼行」一次看　宜蘭縣議會女廁也敢闖

▲藝人NONO涉及多起性侵、猥褻案，在#Metoo運動爆發後劣行遭曝光，一度神隱。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧、莊智勝／台北報導

藝人NONO（陳宣裕）在全台爆發#Metoo運動時，遭數名女子控訴強制猥褻、妨害性自主，案經檢方介入偵辦後，今發布新聞稿，受害女子共有6人，並就NONO涉犯3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻等7項罪嫌，依法提起公訴。起訴書也詳細載明NONO狼行，不但數度邀約不同女子猥褻、性侵，甚至還在客串偶像劇期間，尾隨走進宜蘭縣議會女廁熊抱、搓揉女工作人員胸部，因此慘遭對方以「電擊棒」伺候，落荒而逃。

起訴書指出，NONO於民國80年代加入某電視台成為藝人，並與吳宗憲搭檔演出而知名度大增，成為當時演藝圈的「B咖一哥」，但NONO竟不思潔身自愛，為閱聽大眾之言行表率，反而利用知名演藝人員之身分，藉參加電視節目通告演出及當時社群交友平台漸為流行之機會，數度伸出狼爪猥褻多名女子。

女經紀人當擋箭牌！騙被害女進酒店 露鳥噁問「有沒有看過那麼大？」

NONO於民國98年間因參加節目而結識被害女子A1，並於99年間某日晚間駕駛白色賓士休旅車載A1外出，期間竟徒伸手撫摸A1大腿，還趁等紅燈時側身強吻，並仗著身高181cm優勢強行抱住A1身體、徒手搓揉兩側胸部、臀腿等部位強制猥褻得逞。

NONO在猥褻A1後仍持續不斷聯絡，99年5月因錄影行程入住台中某酒店，並邀約A1前來見面，但A1先前遭猥褻經驗因此有所遲疑，但NONO卻拿女性經紀人當擋箭牌，聲稱有經紀人陪同，可以放心前來；A1為避免得罪演藝圈前輩，只好硬著頭皮前往，晚間9點多抵達後，NONO指示不知情的經紀人前往會合，並陪同A1到經紀人房內休息，隨後NONO不斷來電、傳訊，要求A1到他房內見面。

經紀人見A1面露難色，安慰道「不用害怕，不會有人強迫妳做妳不喜歡的事。」A1聞言後才放心前往NONO房間，未料竟如羊入狼口，一進門後NONO隨即褪去浴袍露出生殖器，噁問「大不大？有沒有看過那麼大的？」隨即強壓A1上床，並脫去其褲子性侵得逞。過程中A1因極度疼痛而放聲慘叫，NONO還稱「反正沒有射精不算，看妳叫的那麼慘，這次就先放過妳。」隨即讓A1離開。

▲NONO狼行曝光後，日前交保踏出地檢署時模樣狼狽。（圖／記者黃彥傑攝）

假扮「溫馨接送男」伸狼爪！白賓士休旅車成移動炮房

NONO於民國100年2月參加某節目，因此認識演出人員A4，見其外型亮麗，當場向A4索要電話，A4因NONO是演藝圈前輩，難以拒絕只好交換手機號碼。當晚錄影結束後，NONO立即撥打電話給A4，表示時間已晚可開車接送她回家，A4原本婉拒，但由於NONO不斷邀約，最終考量錄影地點偏遠，為節省車費而應允。

怎料A4坐上NONO的白色賓士休旅車後，NONO即以買宵夜為由先開往士林，後又將車駛往人煙稀少的大稻埕河堤停車場，停妥熄火後立即現出狼形要求A4下車，並打開右後車門將A4強拉往後座，強吻A4胸部、臉部，並徒手扯開A4襯衫，欲解開A4胸罩及扯下內褲，同時NONO也解開自身褲子下拉至只剩內褲，再將A4抱至大腿處上下磨蹭；後A4不斷掙扎，用力以腳蹬後座椅背，跌落至腳踏板處，並瑟縮不斷求饒，NONO這才罷手。

交友網站找獵物 約吃宵夜竟載回家猥褻

NONO民國97年5月間透過交友網站結識A6，得知當時A6在百貨公司工作，遂於某日晚間10點A6下班後邀約共進宵夜，並開車與A6碰面，後以其身為藝人、擔心狗仔偷拍為由，直接將A6載回內湖住家。

一回家後，NONO立即要求A6坐在沙發上，並違反A6意願，先以一手勾住肩膀，再以嘴親吻其耳朵及頸部，並在A6耳邊磨蹭。A6當下立即甩肩抵抗，但NONO卻更加用力緊抓，同時伸手摸向A6下體，並撕破絲襪；A6當即哀求「請妳不要這樣」，但NONO仍未停止，嗣經A6不斷懇求、拒絕，NONO才暫時罷手。隨後A6趁著NONO起身開燈之際，傳訊給男性友人求救，倉皇逃離NONO家。

▲NONO與吳宗憲搭檔而爆紅，成為當時演藝圈內「B咖一哥」。（圖／翻攝自Facebook／NONO）

臉書「共同好友」也成犯罪工具 性侵前還要求先洗澡

NONO於民國99年5月間透過臉書共同好友功能，與A8成為好友，隨後傳訊邀約A8外出用餐，並開著休旅車載A8購買食物，隨後返回內湖住處，待吃飽喝足後，NONO即要求A8上樓，並立刻變臉，以命令口吻要求A8去洗澡。由於情況劇變，A8當場嚇傻，呆站在浴室外沒有反應；NONO見狀後竟走到其背後，拉下A8褲子及內褲，並以生殖器磨蹭下體。A8當下立即反應過來，欲推開NONO；但NONO身材高壯，仍不顧A8反抗，強制性交得逞。

尾隨進宜蘭縣議會女廁 慘遭電擊棒伺候狼狽逃

NONO民國91、92年間因工作而結識電視台內工作人員A9，後NONO於102年間客串某偶像劇角色，並趁著到宜蘭縣議會出外景機會，見工作結束劇組人員機離去之際，竟大膽尾隨A9走進宜蘭縣議會女廁，趁著她在洗手台梳洗時自後方熊抱、徒手搓揉胸部，並猥稱「妳要不要跟我打炮？跟我打炮很爽！」

A9為求順利脫身，當下轉身面對NONO假意順從，並趁著NONO解開褲頭準備掏鳥之際，從褲子後方口袋取出防身用電擊棒，朝著NONO右側腋下猛力電擊。NONO當場吃痛、並嚇了一大跳，最終倉皇狼狽逃離。

▲NONO色膽包天，竟連公家機關、宜蘭縣議會女廁也敢闖入，藉機猥褻女性工作人員。（圖／翻攝自Google Maps）

追蹤臉書打卡扮暖男 高鐵接送成惡夢

NONO民國100年5月某日，透過臉書結識A10，並於同年7月某日下午，透過臉書打卡位置資訊得知A10在大安區某髮廊剪髮，立即私訊表示可以載她前往高鐵站搭車，A10不疑有他應允，並搭上白色賓士休旅車；豈料NONO竟利用A10對台北路況不熟，閒聊減肥門診話題分散注意力，將車開往人煙稀少的停車場，並將A10強壓在副駕駛座上，以手指插入A10下體性侵得逞，後又將A10強拉至後座，強行脫下A10短褲，強制性交得逞。

偵訊期間仍否認狼行 檢方建請從重量刑

112年5月間，因全台#Metoo運動連環爆，許多受害者打破沉默，勇敢公開受害經過，原本選擇隱忍的受害女子受到鼓舞，選擇互相聲援、揭露NONO性侵惡行。警方於112年8月2日持搜索票前往NONO內湖住處、南港住處搜索，扣得iPhone手機3支、其他型號手機2支，循線追查釐清後始得拼湊、還原案情經過。

士檢檢方指出，NONO就上開3次強制性交犯行、2次強制猥褻犯行及2次強制性交未遂等犯行，犯意各別、行為互異，因此籲請分論併罰；另請審酌NONO不知自重，利用藝人知名度獲工作機會結識被害女子，進而猥褻、強制性交，品行低劣，對眾多受害女子身心造成莫大危害，且犯行遭披露後仍於偵查中矢口否認不法，犯後態度迴避，未見絲毫悔意，請求法官就各次犯行均從重量刑，以嚴懲惡行。

▼NONO犯後態度惡劣，偵訊期間否認狼行、毫無悔意，檢方建請從重量刑。（圖／記者劉昌松攝）