約女網友回家吃宵夜！NONO撕破絲襪想硬上　她機警反應逃狼爪

▲NONO涉犯性侵、性侵未遂等7大罪嫌，遭到起訴。（圖／記者劉昌松攝）



記者黃宥寧、黃資真／台北報導

藝人NONO（陳宣裕）遭數名女子控告妨害性自主，今(17)日士林地檢署偵結，總計有6名被害人受害，以7大罪名起訴。其中1件是在2008年，NONO利用交友網站將女網友約到自家，撕破絲襪試圖性侵，所幸女子機警反應，才未讓對方得逞。

起訴書指出，NONO於2008年5月間，在奇摩交友網站上結識女網友「A6」，並於同年5月7日至7月15日間的某日晚間10時許，待A6下班後邀約共進宵夜，A6答應後，由NONO駕車前往百貨公司搭載，A6上車後，NONO以他身為藝人為由，公然在外用餐恐遭狗仔偷拍或引人側目，將A6載回自己位於內湖的住處。

未料，抵達住家後，NONO要求A6坐在沙發上，接著變一手勾住對方肩膀，再以嘴親吻耳朵、頸部，不斷磨蹭，A6不斷左右甩肩想掙脫，NONO卻更用力抓緊其肩膀，同時撫摸下體並撕破她的絲襪，A6崩潰請求「請你不要這樣子」，NONO仍持續動作，但在不斷懇求下，NONO始停止動作。

這時，A6趁NONO起身前往房間，打開走廊燈之際，機警拿出手機傳送簡訊「打給我」給男性友人，友人也即時反應打電話，A6接起後故意大聲回覆「你是不是快到了，我馬上過去」，並向NONO稱「我朋友要來載我，我必須馬上離開」，NONO才答應讓其離去。

此一犯行，檢方認其涉犯強制性交未遂罪，依法起訴。