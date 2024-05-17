NONO尾隨進女廁…熊抱強揉噁喊：跟我打X很爽！解褲頭遭電擊棒反擊

▲士林地檢署17日偵結NONO案，依照強制性侵、強制性交未遂、強制猥褻等罪起訴。（資料圖／記者黃彥傑攝）

記者黃宥寧、戴若涵／台北報導

藝人NONO（陳宣裕）遭網紅「小紅老師」等數十名女性指控性騷擾、性侵，其中7件移轉至士林地檢署偵辦，檢方17日偵結，將他依照強制性侵、強制性侵未遂、強制猥褻等罪依法起訴。根據調查，NONO 2013年間曾趁著拍攝外景期間尾隨女子進廁所猥褻對方，遭電擊棒反擊倉皇逃離。

根據檢方調查，NONO 2002、2003年間在電視台認識女工作人員A9（化名），後來因NONO客串某部偶像劇，他在2013年4月22日至7月5日間某日，前往宜蘭縣議會進行外景拍攝工作，，而遇見當時擔任該劇工作人員的A9。

NONO當天下午5時許拍完外景之後，趁著劇組人員都離去時，他見到A9到宜蘭縣議會女廁洗手台梳洗，竟尾隨對方進入女廁，還從後方大力熊抱A9，徒手搓揉對方的胸部，噁喊「妳要不要跟我打炮，跟我打炮很爽」。

A9見狀嚇壞，但她為了順利脫身，先轉身面對NONO假裝順從，接著趁NONO解褲頭時，從她放在褲子後方口袋防身用的電擊棒，電擊NONO的右側腋下，將NONO嚇得落荒而逃。檢方調查過後，依照強制猥褻罪將NONO起訴。

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