「排山掌」怒推黃國昌臉頰　郭國文認錯：我應該摸兩下頭說你好乖

記者杜冠霖／台北報導

今（17日）立院藍綠白爆發激烈衝突。民眾黨立委黃國昌在簽到排案後，數度怒吼一旁的民進黨團總召柯建銘「可以這樣插隊嗎？」民進黨立委郭國文則上前推開、並掌摑黃國昌，讓黃爆氣怒轟「可以這樣打人嗎？」郭國文也還原現場，他表示，自己受不了他的咆哮跟口水，所以把噪音製造口轉向，「我真的錯了，我應該摸黃國昌的頭兩下說你好乖，這應該才是關掉咆哮的開關。」

▲郭國文與黃國昌爆發衝突。（圖／記者屠惠剛攝）



黃國昌簽到後痛批民進黨是「芭樂黨還是插隊黨！莫名其妙，他們這種民主素養，比小學生還差，小學生都知道要排隊」，此時民進黨總召柯建銘剛好在黃身後簽到，媒體問到，黃國昌覺得你們連小學生都不如，怎麼看？柯建銘沒回應，黃國昌看到柯建銘後，回頭吼「可以這樣插隊喔？」

在黃國昌不斷重複「可以這樣插隊喔？」郭國文忽然上前一掌怒推黃國昌的臉，並說「你是在大聲啥！口水不要一直噴」，讓黃國昌爆氣「你打人喔！我沒有動手喔！剛剛誰動手！」最後在國民黨立委萬美玲勸架下，雙方才各自離開。

而郭國文也貼出影片還原，他表示，黃國昌今天上午簽到時意圖妨礙柯建銘簽到，「被我制止後，黃國昌就開始在我耳邊咆哮，還對我的臉噴口水。」

郭國文坦言，當下他的耳朵跟臉都受不了了，所以把噪音製造口轉向，「黃國昌就開始咆哮我打人。我真的錯了，我應該摸黃國昌的頭兩下說你好乖，這應該才是關掉咆哮的開關。觀看時請注意音量。」嘲諷國民黨團總召傅崐萁曾開心摸頭黃國昌，還一度笑稱，周五表決當天要帶哨子吹，第一個衝主席台保護院長韓國瑜的絕對是黃國昌。

