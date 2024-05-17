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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不甩韓國瑜！徐巧芯秀民進黨旗挑釁綠營　與王美惠、蔡易餘搶成一團

記者杜冠霖／台北報導

立院今（17日）衝突不斷，藍營也花招百出，有人帶汽笛、喇叭狂吹，國民黨立委徐巧芯拿出笛子吹奏，而立法院長韓國瑜稍早也宣告禁止攜帶違禁品。徐巧芯則現場拿出一條「綠色長布條」要放在綠委王美惠脖子上，一陣拉扯後，她也攤開那塊布「我哪有什麼違禁品，這不是你們民進黨最愛的黨旗嗎？」加上撕扯動作，讓現場綠委大為光火。

▲▼立法院院會，王美惠與徐巧芯爭吵推擠。（圖／記者李毓康攝）

▲王美惠與徐巧芯爭吵推擠。（圖／記者李毓康攝）

而韓國瑜稍早在討論事項第一案前宣告，他表示，請院會保持肅靜，立法院議場維護及管理要點，會議時委員不得攜帶麥克風、旗竿、棍棒、汽油、噴漆、爆裂物及議事無關之物品，並不得破壞議事設備。讓現場綠委一陣歡呼，並要求藍營立刻將喇叭跟汽笛收起來。

後續綠委王美惠、徐巧芯也爆發衝突，徐從自己的大包包，拿出一塊綠色的布，弄成「長條狀」，試圖放在王美惠的脖子上，王馬上掙脫，兩人也吵成一團，而徐後來在綠營立委前攤開那塊布嘲諷，「我哪有什麼違禁品？這不是你們民進黨最愛的黨旗嗎？」雙方一陣撕扯，現場綠委大為光火，蔡易餘、王美惠也跟徐巧芯開始爭奪那面黨旗，最後雙方都被架開。

對此，民進黨立委蘇巧慧表示，徐巧芯真的很過分，很懂怎麼樣侮辱、激怒人，兩軍對壘時，拿著旗幟蹂躪真的很過分，剛剛王美惠跟徐巧芯衝突，徐巧芯從袋子拿出一塊綠色「長繩」，試圖捆住王美惠的脖子，王美惠當然會掙脫，後來弄到手。

蘇巧慧還原當時情景，她指出，徐巧芯攤開那塊布說，「我哪有什麼違禁品，這不是你們民進黨最愛的黨旗嗎？」加上蹂躪、撕扯的動作，就在所有民進黨委員面前，真的很羞辱人，「她在萬里（賴清德老家）可以拍網美照，別人去她家拍照又說被迫害，真是雙標到極點」。

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