台灣水牛成稀有動物「恐走入歷史」　最大飼養戶也不到100頭

▲台灣水牛數量連年下跌，相關產業恐走入歷史。（圖／農業部畜試所，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

水牛在田野間辛勤工作，是不少台灣人小時候的共同回憶。不過，根據農業部112年底的禽統計調查顯示，台灣地區在養水牛頭數約1800頭，飼養最多的地區是花蓮縣豐濱鄉磯崎部落，但目前也僅剩2戶飼養水牛，數量合計約百餘頭，若不採取行動，水牛業恐將走入歷史。

農業部畜試所表示，台灣飼養水牛已有300多年歷史，全盛時期在養量達36萬餘頭，但隨著社會及經濟型態轉變，目前水牛在台灣的飼養量剩下約1800頭，其中以花蓮縣豐濱鄉磯崎部落最多，但也僅2戶，共計約百餘頭。

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為此，畜試所近年來致力於水牛保種、品種命名、試驗發展及產業推廣輔導等，以多元化方向開發其利用價值，希望逐年提升水牛的飼養數量，讓具有經濟、社會及文化價值的水牛能永續發展。

其中，畜試所東區分所就結合區域產業發展，生產無污染、肉質佳的水牛肉，並導入花蓮在地食材，開發了獨具風味的馬告水牛肉漢堡排和水牛杏仁肉紙等產品，還與豐濱鄉公所合作，整合推廣在地休閒觀光產業，協助養牛農民向相關單位申請農機具、農水路修繕等補助，減輕農民負擔。

畜試所指出，水牛十分耐粗飼，採食種類非常多樣化，加上水牛肉具備低脂肪、低熱能、低膽固醇、高鐵質及多不飽和脂肪酸比例等特色，符合現代人的健康飲食要求。東區分所的成果為水牛產業的永續發展奠定了基礎，希望未來在多面向努力下，能喚起年輕農民對水牛養殖的興趣，活絡水牛產業。