　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣水牛成稀有動物「恐走入歷史」　最大飼養戶也不到100頭

▲▼台灣水牛。（圖／農業部畜試所）

▲台灣水牛數量連年下跌，相關產業恐走入歷史。（圖／農業部畜試所，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

水牛在田野間辛勤工作，是不少台灣人小時候的共同回憶。不過，根據農業部112年底的禽統計調查顯示，台灣地區在養水牛頭數約1800頭，飼養最多的地區是花蓮縣豐濱鄉磯崎部落，但目前也僅剩2戶飼養水牛，數量合計約百餘頭，若不採取行動，水牛業恐將走入歷史。

農業部畜試所表示，台灣飼養水牛已有300多年歷史，全盛時期在養量達36萬餘頭，但隨著社會及經濟型態轉變，目前水牛在台灣的飼養量剩下約1800頭，其中以花蓮縣豐濱鄉磯崎部落最多，但也僅2戶，共計約百餘頭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為此，畜試所近年來致力於水牛保種、品種命名、試驗發展及產業推廣輔導等，以多元化方向開發其利用價值，希望逐年提升水牛的飼養數量，讓具有經濟、社會及文化價值的水牛能永續發展。

其中，畜試所東區分所就結合區域產業發展，生產無污染、肉質佳的水牛肉，並導入花蓮在地食材，開發了獨具風味的馬告水牛肉漢堡排和水牛杏仁肉紙等產品，還與豐濱鄉公所合作，整合推廣在地休閒觀光產業，協助養牛農民向相關單位申請農機具、農水路修繕等補助，減輕農民負擔。

畜試所指出，水牛十分耐粗飼，採食種類非常多樣化，加上水牛肉具備低脂肪、低熱能、低膽固醇、高鐵質及多不飽和脂肪酸比例等特色，符合現代人的健康飲食要求。東區分所的成果為水牛產業的永續發展奠定了基礎，希望未來在多面向努力下，能喚起年輕農民對水牛養殖的興趣，活絡水牛產業。

▲▼台灣水牛。（圖／農業部畜試所）

ET快訊
今年首颱將惡夢重演？專家曝「艾維尼」生成率高
男生40歲後「不想愛愛、難硬了」　中10大症狀別拖
陳水扁確定特赦無望　陳致中發聲：海外帳戶願全作公益
台文館阿龍抄襲大陸繪師　廠商「8年得標7000萬」每年都得標

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

夫赴中出差陌生女接電話：他在睡　公婆回覆超無良！網：蒐證離婚

台灣水牛成稀有動物「恐走入歷史」　最大飼養戶也不到100頭

傷患被捲入輪下！護理師「趴車底注點滴」跟死神搶命　萬人被暖哭

今年首颱將惡夢重演？專家曝「艾維尼」生成率高　1走向讓梅雨暫停

快訊／22:46花蓮秀林規模4.4「極淺層地震」　北台灣深夜搖晃

爸爸買陸製水壺給兒被罵！老婆堅持「台灣製」吵翻　一票家長挺她

「這水果」是熱量炸彈！醫生示警：一天不超過一瓣

國人高血壓年輕化！醫曝「溫水煮青蛙」狀態無感卻致命

消費滿額送100隻蝦！高雄港式火鍋插旗台中七期　店員熱舞拚場海底撈

台文館阿龍抄襲大陸繪師　廠商「8年得標7000萬」每年都得標

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

睡著的小孩手會伸直？　他舉高和熟睡弟成對比

娃與媽比較胸部大小　得不到爸認同大崩潰

Toyz自爆與篠崎泫戀情　希望大家理解:她很辛苦

日男變身「阿拉斯加犬」　搖尾巴＋嘴開合超逼真

富邦女孩檸檬球場秀歌喉　李雅英、慈妹憋笑表情失守

日本男孩獨特擲球方式　網友驚呼：是螺旋丸！

Toyz入獄前認愛篠崎泫「很完美」　她被狠酸「可以兵變」火大反擊

斯洛伐克總理遇刺中槍　兇嫌連開5槍後被制伏

夫赴中出差陌生女接電話：他在睡　公婆回覆超無良！網：蒐證離婚

台灣水牛成稀有動物「恐走入歷史」　最大飼養戶也不到100頭

傷患被捲入輪下！護理師「趴車底注點滴」跟死神搶命　萬人被暖哭

今年首颱將惡夢重演？專家曝「艾維尼」生成率高　1走向讓梅雨暫停

快訊／22:46花蓮秀林規模4.4「極淺層地震」　北台灣深夜搖晃

爸爸買陸製水壺給兒被罵！老婆堅持「台灣製」吵翻　一票家長挺她

「這水果」是熱量炸彈！醫生示警：一天不超過一瓣

國人高血壓年輕化！醫曝「溫水煮青蛙」狀態無感卻致命

消費滿額送100隻蝦！高雄港式火鍋插旗台中七期　店員熱舞拚場海底撈

台文館阿龍抄襲大陸繪師　廠商「8年得標7000萬」每年都得標

二寶爸鬥牛遭無情蓋火鍋　惱羞「丟球猛砸臉」害高中生腦震盪

最正酸菜魚老闆娘曝光！貼身旗袍秀刀工被讚爆：打趴一堆網紅

士林地院法官車竟遭人用鐵鍊硬鎖　恐嚇警告意味濃！

夫赴中出差陌生女接電話：他在睡　公婆回覆超無良！網：蒐證離婚

出道24年...周杰倫罕見「當眾哭了」：哥平常是不隨便流淚的　

亞錦賽失利無緣奧運　李智凱：先沉澱再思考下一步

男嫌「祖傳醃蛋罐」不吉利4千元賤賣　竟是價值9億「元代青花瓷」

台灣水牛成稀有動物「恐走入歷史」　最大飼養戶也不到100頭

藍委輪班看守！今拚國會改革、防綠營案海戰術　朱立倫深夜到場

陳水扁因「內閣總辭」無法特赦？他2點批可笑：蔡英文如何面對扁媽

「謎之摔角」2坨肉肉在地上滾　小浣熊環抱柯基...下秒被慘摔

生活熱門新聞

今年首颱生成率高！專家曝艾維尼1走向破壞梅雨

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

22:46花蓮秀林規模4.4「極淺層地震」　北台灣深夜搖晃

Toyz「編號3469」住3人房！新訓2周下工場　月薪曝光

高中生必用2款App　學生認證：一下課就打開

爸買陸製水壺給兒　妻堅持「台灣製」吵翻

為何台人討厭楊丞琳？　網點出2原因

護理師「趴車底注點滴」跟死神搶命　萬人暖哭

快訊／「阿龍」證實非原創、證據偽造

台文館阿龍確定抄襲　廠商「8年得標7000萬」

即／新北1區「自來水管線破裂」6里停水受影響

棒球國手突心肌梗塞倒地　搶命9天出院

榴槤是熱量炸彈！醫生示警：一天不超過一瓣

更多熱門

相關新聞

老農叮嚀改牛脾氣　青農安置耕牛

老農叮嚀改牛脾氣　青農安置耕牛

「要乖乖的…把牛脾氣改掉…」70多歲的老農温登興蹣跚地跟在車後，邊擦眼淚邊揮手告別，哽咽地交代「孫子」也就是相處一年多的牛寶寶。這也是雲林土庫鎮青農「牛哥哥」林家良2014年回鄉推行KKF自然耕作農法，至今收養的第3頭耕牛。

屠宰場闢逃生道　青農吃老本安置退休耕牛

屠宰場闢逃生道　青農吃老本安置退休耕牛

竹富島體驗傳統沖繩島民生活！

竹富島體驗傳統沖繩島民生活！

曹榮旭成功復育19頭台灣水牛

曹榮旭成功復育19頭台灣水牛

游錫堃按讚PO自拍回網友：感謝你

游錫堃按讚PO自拍回網友：感謝你

關鍵字：

台灣水牛

讀者迴響

熱門新聞

法官辦公室幫詐團藏300萬　照片超諷刺

CEO網美疑遭AI換臉外流片　她蒐證全喊告

星二代下海拍AV「錢包只剩423元」：能不能給我錢

男子與繼姪女發生20次性行為　地院判決出爐

今年首颱生成率高！專家曝艾維尼1走向破壞梅雨

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

Toyz入獄…女友被狠酸「可以兵變」

小姊弟「喪葬費」恐壓垮家中經濟　殯葬業者喊全免

即／新北1車撞騎士逃攔查　警開至少3槍圍捕中

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

台積電全出清！他笑曝對帳單「準備買房了」

白衣女暗夜低頭站路口　IG影片引熱議

高雄恐怖護理之家「男子被活活噎死」

李智凱亞錦賽全能落馬無緣奧運門票

22:46花蓮秀林規模4.4「極淺層地震」　北台灣深夜搖晃

更多

最夯影音

更多

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

睡著的小孩手會伸直？　他舉高和熟睡弟成對比

娃與媽比較胸部大小　得不到爸認同大崩潰

Toyz自爆與篠崎泫戀情　希望大家理解:她很辛苦

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面