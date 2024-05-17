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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

小英8年／沒當兵的三軍統帥　照顧軍人卻比任何男性總統多

▲▼蔡英文27日視導漢光演習。（圖／翻攝自總統府Flickr）

▲沒有當過兵的蔡英文，成為三軍統帥。（圖／翻攝自總統府Flickr）

總統蔡英文執政8年任內，推動多項改革，儘管兩岸依舊冷凍，區域緊張情勢攀升，但台灣也逐漸走向國際被世界看見。《ETtoday新聞雲》推出系列報導，盤整過去8年的10大事件，跟讀者回顧並解析對後續的政治影響，同時一起向小英時代告別。

記者陶本和／台北報導

「沒當過兵的女性，怎麼當三軍統帥？」這樣的質疑，從蔡英文當選前至今從未間斷過。2023年，她出席三軍六校聯合畢業典禮，為畢業生掛階，把肩章掛反，被無數網友嘲諷。即便如此，她仍是台灣史上最重視軍人的總統，投入國防預算、國防軍工產業發展，她沒當過兵，但做得比任何一位男總統要多。

「穿裙子怎麼當三軍統帥？」、「沒當過兵怎麼當三軍統帥？」諸如此類的質疑，早在2008年，蔡英文競選黨主席時，就一直存在至今；一直到了2023年，蔡英文在三軍六校聯合畢業典禮上，為畢業生掛階，卻意外將肩章掛反，被眾多軍事線記者、網友譏笑。

回顧2016年蔡英文甫上任的台灣，前總統馬英九8年任內，顧及兩岸和平交流的氛圍，縮短一年義務役役期至4個月，也暫停雲峰飛彈研發、停止派遣對中情報，加上洪仲丘事件，國軍形象跟士氣跌落谷底；在馬英九8年，國軍不斷裁軍，軍人在社會上的地位一落千丈，社會普遍認為，國軍不想打仗、不會打仗，反正也打不贏這場仗。

蔡英文從最表層的武器採購開始，最基本的空防、海上截擊、岸防、城鎮戰、網路戰、資訊電子戰，逐一進行檢討；2023年8月，蔡英文任內最後一次年度預算出爐，國防預算6068億元，創下歷史新高，回顧過去8年，對美採購「地表最強坦克」M1A2、海馬斯多管火箭系統、火山佈雷系統、岸置魚叉飛彈系統、刺針防空飛彈、標槍飛彈、F-16V戰機等。

蔡英文也發現後備制度有問題，她調整關鍵基礎設施防護、社會韌性調整，包括數位、醫療、電網等，不僅國防部，連行政院其他部會都被拉進來，成立了全民防衛動員署。

▼漢光演習實施關鍵基礎設施防護演練科目。（資料照／軍聞社）

▲▼總統蔡英文視察漢光演習關鍵基礎設施防護演練科目。（圖／軍聞社）

除了對美軍購，蔡英文知道必須提高國防自主的能力，因此她也推動國艦國造、國機國造政策，發展軍機、軍艦研發能力，有助於提高國防韌性；同時，也扶持台灣自己國防產業的發展能量。

根據《斯德哥爾摩和平研究所》（SIPRI）統計，台灣在2016年至2020年間，軍事武器採購金額僅排名全球第34名，採購金額占比僅0.6%，但軍武設備自製比率約64%，向外採購比率36%；而在這幾年間，中科院（2020年營收17.99億美元）、漢翔（7.14億美元）、台灣國際造船（營收8.59億美元），以及中信造船（簡稱中船，營收1.45億美元），成為4大主力。

2016年，海軍公布12項造艦計畫，23年4700億元，中科院與台船合作潛艦8艘；2020年，中科院研發、漢翔生產勇鷹高教機，規劃2026年完成66架；2022年宣布「無人機暨防禦系統」軍用商規計畫500億元，2024年要採購3000架無人機訂單。

其中，潛艦國造「海鯤號」，更是從無到有，達成20年來，歷任政府都想完成的夢想。蔡英文邀請黃曙光主責，黃曙光自創「以軍逼商」的策略，跟顧問公司簽下6億元的技術顧問合作計畫，透過該公司代理找軍火商交涉，省去過去花錢收買掮客，不需國與國談判，取得潛艦所需要的裝備；不過，此舉跳過仲介跟代理商，部分的人無利可圖之下，黃曙光便成為眾矢之的。

▼海鯤艦下水典禮。（資料照／總統府提供）

▲▼海鯤艦尾端，其X型舵設計，。（圖／總統府提供）

黃曙光面對各種爆料黑函，蔡英文不得不出手，透過國安跟檢調系統，對黃曙光跟家人進行調查。結果發現，黃曙光根本沒有不法資金往來，對外也沒有應酬，8年來就是每天往高雄左營跑。

除了建軍，蔡英文其實也很在意軍人的生活起居，她出訪過境美國時，看到人家的軍服挺拔，知道人家衣服還是台灣製造的，回國之後就把國軍的制服、軍人的制服通通精進。

有一回，蔡英文從總統府下班，看到站哨的憲兵，明明是剛換裝的黑色新制服裝，卻褪色很嚴重。她打了電話給幕僚，逐一詢問為何褪色，是染料問題，還是材質問題，會不會對阿兵哥皮膚有影響？她問得很細，連褪色了為何沒有撥補新的，如果阿兵哥要自己花錢購買，有沒有補助規劃。

軍人穿得好不好之外，蔡英文也很在意住得好不好，攸關國軍營舍改建的「興安專案」，總共103案、220多棟軍營整建。這個專案是一個小插曲，蔡英文在一次視察部隊的時候，軍方只安排最新、最亮麗的一面給她看，但她不理會軍方的安排，自己就往老舊，甚至可以說是殘破不堪的營舍裡走，她看了之後跟國防部長說了一句，「這樣的環境怎麼募得到兵？」

蔡英文馬上要求國防部檢討，盤整到底有多少營區需要整修，需要多少錢，她甚至每週都會開會盯著進度，她目標在自己卸任前，達到90％的整建進度。

前參謀總長李喜明在他新書《台灣的勝算》媒體茶敘中提到，蔡英文是他見過最重視軍人的總統。他說，蔡英文有一次召集軍事座談，真心的問大家有什麼需要幫忙，有什麼是她可以做的。李喜明說，「只要講得出來，蔡英文就會下來盯著做」、「這些小地方可以看得出來，蔡英文確實尊重軍人，不會因為軍人程度沒那麼好，讀書不多，就高高在上」。

不可否認的是，蔡英文為國軍做了很多事，最表層的軍事採購她做了，683輛陸軍八輪裝步戰鬥車跟M1A2戰車要來了；攸關國防產業的勇鷹高教機交機了、海鯤軍艦下水了；軍人制服、國軍營舍她改良、整修了；建軍構想的方向，從防禦裝備、武器、計畫、兵役制度，她調整過了。總體而言，這位沒有當過兵的三軍統帥，卻做得比歷任男性總統都要多。

▼民國112年雙十國慶大典，「國機國造」勇鷹高教機空中分列式。（資料照／記者李毓康攝）

▲▼民國112年雙十國慶大典，勇鷹高教機空中分列式。（圖／記者李毓康攝）

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