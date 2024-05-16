國會改革5法藍拚明三讀　藍營24小時不斷電守議場搶7點送案

▲國民黨團將輪流守議場大門。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

準總統賴清德520就職在即，國民黨團力拚國會改革五法搶在明（17日）院會闖關三讀。國會改革五法包含《立法院職權行使法部分條文修正草案》、《立法委員行為法》、《立法院組織法》等修正案，其中，外界關注總統國情報告、藐視國會罪、聽證權、調查權等，藍委將於明天早上7點送案，屆時朝野也將上演表決大戰。

根據週二程序委員會結論指出，明日第一案為包含總統國情報告、藐視國會罪、聽證權、調查權在內的《立法院職權行使法部分條文修正草案》；第二案為《刑法》部分條文修正草案，增修違反藐視國會及聽證權的刑責；第三案為《立法委員互選院長副院長辦法》第1條文修正草案，將立法院正副院長選舉改為記名投票。

第四案為《立法院職權行使法》第15條之2規定，新任行政院長施政方針報告前，邀請總統至立法院就職權相關之國家大政方針進行國情報告；第五案則是民眾黨提的總統至立法院國情報告；至於「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」，分別列為第6和第7案。

面對明天民進黨可能發動的文攻、武嚇，藍營已從昨天開始24小時不斷電輪班在議場前守候，今日凌晨到明日上午7點為最後一批司法委員會立委輪值，包含林思銘、吳宗憲、羅智強、謝龍介、翁曉玲及傅崐萁。

傅崐萁今日上午說，文攻方面，民進黨可能用案海戰術，一大早提很多案子，另也可能進行冗長發言，不過按照議事規則，國民黨可以提出停止討論、逕付表決，黃國昌也說，若碰到「文攻」部分由他負責，「武鬥」部分，「武鬥就是我負責」。

國民黨立委黃健豪也說，明早光是送案就是很大攻防焦點，希望排在第一案，如果民進黨用「案海戰術」，至少重要法案會在前幾案，武鬥問題也是一樣，國民黨團才這麼多人守在議場前。黃健豪舉例，明天一開門，可能林沛祥負責守護主席台，防止民進黨占領主席台，讓議事順利開始。

傅崐萁也盤點藍委戰力，游顥的份量絕對夠，「這個以前打橄欖球，一個抵十幾個」；黃健豪戰力很強，「不只是跆拳道黑帶，手腳滾過去像保齡球一樣」；「我們還有戰地女戰神，陳玉珍她衝過去，不管男生女生，像被拖拉庫撞到」。



