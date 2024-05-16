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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃揚明爆國安新人事「這人有問題」　批賴清德審才：讓人捏把冷汗

▲▼副總統賴清德出席「寶貝童心 夢想起飛」聯歡童樂會。（圖／記者黃國霖攝）

▲準總統賴清德。（圖／記者黃國霖攝）

記者郭運興／台北報導

準總統賴清德國安新人事陸續公布，但名單不乏爭議人物，引起各界議論。對此，媒體人黃揚明昨（15日）爆料，台大法律系教授姜皇池曾捲入國考洩題案，被考選部列為不再遴聘的黑名單，真的適任國安會諮委？他直言，賴清德準總統的審才標準，實在讓人捏把冷汗。

黃揚明表示，第十六任總統副總統交接小組14日公布總統府及國安會相關人事，台大法律系教授姜皇池將接任國安會諮詢委員，當在野黨砲火對準姜皇池過去對太平島的相關言論時，他接獲爆料，姜皇池曾在2014年捲入三等水上警察特考洩題風波，該次特考也是國考史上第一次因洩題弊端讓考生全部重考的案例。

▲台大法律系教授姜皇池表示，從所有傳統、客觀「國家屬性」的條件來看，我們已具備所有傳統、客觀「國家屬性」的條件：人民、領土、有效統治政府，以及從事對外交往的能力，當然是個主權獨立的國家。另外，東吳大學政治系助理教授陳方隅分享最新研究指出，20歲年輕世代約有9成受訪者認為自己是台灣人，台灣全體約有5成認為應「維持現狀」。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台大法律系教授姜皇池。（圖／記者陳弘修翻攝）

黃揚明貼出照片，他表示，根據前監委仉桂美、方萬富提出的警大洩題案調查報告第5、6頁顯示，考選部遴聘姜皇池擔任專業科目海巡組召集人，並負責「國際海洋法」命題委員與審查委員，但姜在2014年5月要求他的學生、時任警大講師葉雲虎提供4個題目、6月再要求葉提供8題，做為其命題題庫。

▲▼ 姜皇池警大洩題案調查報告。（圖／翻攝黃揚明臉書）

▲姜皇池警大洩題案調查報告。（圖／翻攝黃揚明臉書，點圖放大）

黃揚明指出，葉雲虎復習課程中，提供給姜皇池的題目供學生練習，讓警大學生於考前得知國考範圍題目。雖然姜皇池並未直接洩題，但是這段調查報告內容證實了姜並未親自命題，而是要求自己的學生提供題庫供其命題，此舉違反了當時的考選部「命題規則」。

黃揚明再指，根據當時的考選部「命題規則」規定，「委員命題應親自為之，並嚴守秘密」，「違反前項規定者，爾後不再遴聘。」爆料者說，此案爆發後，姜皇池就被考選部列為不再遴聘的「黑名單」。

黃揚明批評，昔日，姜皇池在國家考試擔任命題委員時，違反了必須親自命題的規範；如今，被未來的國家元首遴聘為掌管國家安全事務的國安會諮委，真的能服眾嗎？

最後，黃揚明說，當然，姜皇池不過違反行政規則而已，比起具有違反證交法緩刑前科的準經濟部長郭智輝，真是小巫見大巫。但是，能接觸重大國安機密的國安權位必須謹慎覓才，直言賴清德準總統的審才標準，實在讓人捏把冷汗。

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