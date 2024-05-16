陳建仁最後院會送閣員蘋果瓷器　喊話府院和諧才可讓國家更上層樓

記者陳家祥／台北報導

行政院長陳建仁16日主持任內最後一次行政院會，會中聽取蔡英文總統8年施政成果，並通過內閣總辭案。陳建仁在會中特別感謝前院長林全、賴清德、蘇貞昌等人打下的厚實基礎，也向行政團隊表達最深的敬意與謝意，也感謝立法院在各項法案及預算案的支持。陳建仁相信，府院和諧共同為國家努力，才可讓國家向上提升、更上層樓，使台灣更加美好安定。

▲行政院長陳建仁率領內閣官員總辭，於大門前合影。（圖／記者林敬旻攝）

行政院發言人林子倫主持院會後記者會時補充，為了感謝閣員這段時間以來的戮力從公，特別贈送台灣品牌的蘋果造型瓷器，祝福每位閣員都能平平安安，也代表和平、Peace的意思。院會氣氛輕鬆，大家也肯定過去8年的執政成果，也祝福新的內閣有好的開始。

▲陳建仁最後院會送閣員蘋果瓷器。（圖／翻攝行政院會影片）

針對院會通過內閣總辭案，陳建仁在院會中表示，自從去年1月31日承蔡英文總統之命，接任行政院長至今，已經將近1年4個月時間，在接任的第一時間，他要求行政團隊務必以兢兢業業的態度，踏實穩健妥善照顧人民日常生活大小事，無縫銜接政務，並且要妥善周全的規劃，為台灣長遠的發展打下堅韌厚實的基礎。

陳建仁說，一路走來，感謝行政院團隊堅守崗位，以服務人民為信念，通力合作，積極推動一項又一項福國利民的政策。包括運用3798億歲計賸餘編列特別預算，挹注全民健康保險基金、勞工保險基金及補貼台電公司，並完成普發現金與全民共享經濟成果。

另外，也推動台灣AI行動計劃2.0及亞灣智慧科技創新園區，促進相關產業轉型；完成三保一金福利措施，與少子女化對策計畫；社會住宅、囤房稅、疫後就學貸款補助方案等各項福利補助，實質減輕人民的經濟負擔。並通過永續提升人行安全計畫、新世代打擊詐欺行動綱領1.5版，為國人打造安心無虞的生活環境。此外，也提出0403震災復原重建方案，協助災後復原重建及地方振興發展。

陳建仁說，國軍也開始實施強化全民國防兵力結構調整方案，自今年起，義務役役期調整為1年，在在顯示政府提升國防自我防衛能量，展現守護台灣民主的決心。

陳建仁指出，蔡總統執政8年來，行政院團隊戮力以赴，讓台灣經濟持續成長。在金融方面，台股指數於今年5月15日創歷史新高的21308點，這些都是在歷任行政團隊一棒接一棒、努力不懈下所累積得來的成果，藉此機會，特別感謝前院長林全、賴清德、蘇貞昌等人打下的厚實基礎，也向堅強的行政團隊表達最深的敬意與謝意，感謝大家各司其職，相互體諒及扶持。

最後，陳建仁表示，台灣跟其他國家一樣，都面臨巨大的挑戰，但相信只要團結一心就可以克服困難，感謝行政團隊的支持，也感謝立法院在各項法案及預算案給予行政院的支持，他相信，府院和諧共同為國家努力，才可讓國家向上提升、更上層樓，希望透過大家一起努力，使台灣更加美好安定。