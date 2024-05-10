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快訊／非法吸金5.3億逃泰…藍海集團女董座押解返台　遭羈押禁見

▲▼ 藍海地產集團董事長李陳妙音非法吸金5.3億被逮。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

▲藍海地產集團董事長李陳妙音非法吸金，被押解返台歸案，遭羈押禁見。（圖／桃園機場記者聯誼會提供，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

藍海地產集團董事長李陳妙音和丈夫李長安，涉嫌非法吸金6億800萬元泰銖(約5億3400萬台幣)，流亡泰國被通緝，檢、調日前掌握李女行蹤後順利前往其位於曼谷住處逮捕，並於昨（9）日抵達桃園機場，落地後被上銬解送高雄地檢署歸案，檢察官複訊後，以李陳妙音有串證、逃亡之虞，今（10）日向法院聲請羈押禁見獲准。

非法吸金逾5.3億台幣的李陳妙音夫妻倆外逃泰國後，2021年被通緝，日前遭逮捕的李陳妙音昨天下午押解返台，她帶著墨鏡、黑色口罩，將自己包緊緊，被上銬時也沒有特別反應，一路遵照現場人員指示移動。

▲▼ 藍海地產集團董事長李陳妙音非法吸金5.3億被逮。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

調查局說明，經本局駐泰國人員掌握李姓主嫌在泰國行蹤後，透過與警務及移民秘書合作，台泰雙方基於雙方執法默契，由泰國移民局於3月26日，前往李姓主嫌位於泰國曼谷住處執行逮捕，並由本局駐泰國法務秘書執行押解李姓主嫌返台歸案任務，抵達桃機後，由本局高雄市調處人員依法逮捕，解送高雄地檢署歸案。

檢方調查，李長安及李陳妙音明知「藍海地產集團」(包含台灣藍海公司、泰國藍海公司)非依銀行法組織登記之銀行，不得經營銀行業務，為非法吸金，共同規劃湄南灣景酒店會所投資案，再由黃耀正負責契約條文擬定。自2016年10月至2018年10月間，共計招攬88人投資，非法收受存款總額合計6億800萬元泰銖，卻在給付投資人第1年利息後無力支付，流亡泰國。

▲▼ 藍海地產集團董事長李陳妙音非法吸金5.3億被逮。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

李陳妙音落地後被押往高雄地檢署歸案，檢察官複訊後，向法院聲請羈押禁見，法院審理認為李陳妙音雖否認犯行，但依同案被告之證述等證據，足認李陳涉嫌非法吸金嫌疑重大，而李陳前於2019年底出境後即滯留國外，雖知悉受追查仍未返國，本次經引渡回國，有相當理由認有逃亡之虞，且李陳所述與同案被告證述情節有所出入，認定她有勾串證人之虞，又所犯為最輕本刑7年以上之重罪，法官綜合上情，依刑事訴訟法第101條第1項第3款之規定裁定羈押、禁見。可抗告。

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