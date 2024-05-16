超Q「寶可夢大抱枕」來了！皮卡丘、卡比獸太好抱　超商限定開賣

▲7-11 ibon自即日起開放預購「寶可夢三角抱枕」，共有5款可選。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

寶可夢粉絲快看過來！就有超商自即日起開賣「寶可夢三角抱枕」，共有5款可選，超人氣皮卡丘、卡比獸、胖丁、伊布、耿鬼變身軟綿綿的大抱枕，抱起來超療癒可愛，當靠枕柔軟又舒適，現在就趕快衝超商預購了。

▲皮卡丘抱枕光是放著就很可愛。



▲胖丁大抱枕粉色外觀超療癒。



7-11推出超可愛「寶可夢三角抱枕」，即日起至6月23日23:59開放ibon預購，預購價每款399元，共有5款可選，分別為皮卡丘、卡比獸、胖丁、伊布、耿鬼，Q萌外表搭配柔軟材質，不管是當靠枕或抱枕都超合適，隨時隨地都能被寶可夢療癒，粉絲一定要收藏。

▲卡比獸大抱枕表情超慵懶可愛。



▲本次「寶可夢三角抱枕」預購價每款399元，此為伊布大抱枕。

▲耿鬼大抱枕。

另外，超人氣小魔女Doremi今年適逢25周年生日慶，7-11自即日起也驚喜推出「小魔女Doremi 25周年紀念」集點／快閃購活動，加價購價199元～999元，這次以外出、居家雙重生活場景開發別具魔法巧思的18款限量周邊，像是有旋律轉換器隨身鏡、波龍造型刷具、魔女見習轉換器夜光地墊等，詳細開箱可參考《7-11開賣「小魔女Doremi限量周邊」！發光地墊、旋律轉換器必收藏》。

▲7-11自即日起推出「小魔女Doremi 25周年紀念」集點／快閃購活動，一共有18款限量周邊。（圖／記者周姈姈攝）

人氣速食品牌「必勝客」也推出超萌小物！全新「必勝起司造型觸控小夜燈」來了，可愛的黃色起司造型主要使用柔軟矽膠材質製成，觸感超柔軟，搭配渾圓大眼、鼻子及小腳萌爆表，且只要輕輕一拍或一捏就會亮燈，並提供2種調光模式選擇，有柔和弱光及溫暖亮光，還能設定30或60分鐘的定時關燈功能，入睡後也能節約電源，無論擺在辦公桌、床頭櫃通通沒問題。

▲必勝客推出最新周邊小物「必勝起司造型觸控小夜燈」。（圖／必勝客提供，下同）

必勝客「必勝起司造型觸控小夜燈」即日起於全台門市限量開賣，只要消費並加價399元（原價500元）即可獲得，且只要輕鬆使用USB就能充電。

▲小夜燈無論擺在床頭櫃、桌上都超可愛。