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超商「3款日式燒肉聯名美食」來了！　漢堡排尬檸檬牛排醬超欠吃

▲▼全家推出多款燒肉系列商品。（圖／業者提供）

▲超商「日式燒肉店」開張了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

燒肉控必吃！超商「日式燒肉店」開張了，一口氣推出3款全新聯名美食，不僅有攜手東京人氣連鎖餐廳「法蘭西亭」打造的「檸檬牛排醬鐵板漢堡排飯」，還找來「開丼」合作推出壽喜燒牛丼、炙烤牛飯糰，即日起於全門市陸續上市。

▲▼全家推出多款燒肉系列商品。（圖／業者提供）

▲超澎湃檸檬牛排醬鐵板漢堡排飯必吃。

看準台人熱愛吃燒肉，全家特意打造3款全新聯名燒肉美食，首推與東京人氣連鎖餐廳「法蘭西亭」聯手推出的「檸檬牛排醬鐵板漢堡排飯」，選用香煎鐵板日式漢堡排作爲主角，淋上法蘭西亭檸檬牛排醬汁，搭配米飯、義大利麵、洋菇與花椰菜，100%還原日式洋食館的經典料理，澎湃到不行，每一口都超滿足，售價99元。

再來是攜手「開丼」以超人氣壹號醬調配出醇厚日式壽喜燒醬，再搭配專門店厚度的牛五花肉，推出「壹號醬壽喜燒牛丼（售價95元）」及「壹號醬炙烤牛飯糰（售價45元）」，2款燒肉新品通通超欠吃，即日起於全門市正式開吃，提醒壹號醬壽喜燒牛丼於5月22日才會開賣。

▲▼7-11推出4款米飯新品。（圖／7-11提供）

▲▼7-11推出一系列米飯新品。

▲▼7-11推出4款米飯新品。（圖／7-11提供）

另，7-11近日也開賣一系列米飯新品，首推超罪惡「明太子海鮮焗烤飯」，嚴選日本直輸明太子、蛤蠣、魷魚丁等料，再加入唐辛子增添口感層次，搭配焦香起司拔絲口感，每一口就像餐廳現做般美味，讓人忍不住一口接一口，售價119元；再來是與彰化飯糰名店幸福飯丸共同開發的「醬香起司雞飯糰」，選用台南11號產銷履歷米，搭配韓國辣醬、花生醬、麻油與雞肉、豬肉一起爆炒，最後撒上高達起司，微辣醬汁超涮嘴還有牽絲口感，售價39元。

除外還有「新極上御飯糰」系列推出全新「新極上飯糰-熟成明太子鮭魚」，以熟成炙燒明太子搭配智利銀鮭，一次就能吃到雙重海味，大口咬下超滿足，售價55元。

▲▼7-11推出4款米飯新品。（圖／7-11提供）

▲「熟成明太子鮭魚」是熟成炙燒明太子與智利銀鮭的組合，一次就能吃到雙重海味。

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