今天就買！超商「6款咖啡飲品優惠」爽喝　特大杯美式只要37元

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取自今（15）日起搶先推出「520情人節」咖啡飲品優惠。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

下周一就是最甜蜜的5月20日了，就有超商自今（15）日搶先開賣「520情人節」一系列咖啡飲品優惠，其中，大家最愛的特大杯美式下殺單杯37元、熱卡布奇諾只要35元，趕快把握便宜買來與另一半一起享用；另外，該超商也推出霜淇淋新口味「海鹽蜂蜜牛奶」，最便宜2支0元爽吃。

7-11 OPENPOINT行動隨時取自今（15）日起至5月24日推出「520情人節」咖啡飲品優惠，品項有CITY CAFE特大杯拿鐵11杯520元（限量10萬組）、CITY CAFE特大杯美式14杯520元（限量10萬組）、CITY PRIMA中杯精品美式/中杯精品拿鐵任10杯520元（限量3萬組）、CITY CAFE大杯熱卡布奇諾15杯520元（限量3萬組）、To b. by agnes b.經典冰可可2杯120元（每日限量1000組）。

另外，7-11也自今（15）日起推出霜淇淋新口味「海鹽蜂蜜牛奶」，售價49元，選用蜂蜜故事館的純正泰國清邁龍眼蜜，揉合瑞穗鮮奶與微量海鹽提味，每一口都充滿鹹甜幸福滋味，至6月25日還可搭配「國際冰品節」優惠活動，最便宜2件0元爽吃，另還有5、7、9折優惠。

▲7-11冰品推薦霜淇淋新口味「海鹽蜂蜜牛奶」，蜜香、奶香炸裂，可搭配「國際冰品節」優惠活動。

萊爾富近期則開賣最新「Hi café特大杯泰式奶茶」，單杯售價55元，添加飛燕牌煉乳，茶與奶完美比例融合，每一口都超濃郁，且即日起至5月28日還可搭配指定奶茶特價49元優惠，除了特大杯泰式奶茶之外，特大杯紅茶拿鐵、特大杯黑糖珍珠奶茶以及大杯草莓風味茶歐蕾通通49元爽喝。

▲萊爾富開賣現泡「泰式奶茶」，即日起至5月28日，特大杯只要49元爽喝。（圖／萊爾富提供）

