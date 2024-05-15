紅茶尬粉粿、泰式綠奶加茶凍！　超商最新「2款搖搖茶飲」開喝了　

▲全家搖搖茶吧推出2款新飲品。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼柳橙香柚綠茶、荔枝貴妃紅茶後，全家手搖品牌「搖搖茶吧」又推出2款新飲品了，這次特意打造Q彈粉粿、青茶凍分別加入仙女紅茶、泰式綠奶茶當中增添咀嚼口感，還吸得到白桃果肉，即日起正式賣，還可享限時49元特價優惠爽嚐鮮。

▲2款茶飲分別加入粉粿、青茶凍增添咀嚼口感。

全家「搖搖茶吧」推出2款飲品選擇，首推「桃粿仙女紅茶」，選用仙女紅茶作為基底，搭配Q彈粉粿、白桃果肉，一次就能享有果香、茶香及咀嚼口感，另一杯「凍凍泰式綠奶」，嚴選3款特色茶粉的泰式綠奶茶加入青茶凍，大口吸超滿足，即日起正式上市，以上2飲品特大杯原價65元，會員至5月28日前凡購買搖搖茶吧全系列飲品可享49元特價優惠。

▲7-11霜淇淋推出最新口味「海鹽蜂蜜牛奶」。

想消暑除了喝飲料肯定也要來支霜淇淋，7-11即日起開賣全新「海鹽蜂蜜牛奶」霜淇淋，選用蜂蜜故事館的純正泰國清邁龍眼蜜，結合瑞穗鮮奶、微量海鹽提味，每一口都能吃到鹹甜滋味；而為響應「2024澎湖國際海上花火節」，7-11澎湖限定門市也同步開賣霜淇淋，肯定要衝吃一波。

7-11「海鹽蜂蜜牛奶霜淇淋」每支售價49元，即日起至6月25日可加入「冰品抽抽樂」活動，任2支最低0元起，另還有5、7、9折優惠；即日至6月11日加碼逢周末五、六、日，只要持iCash 2.0、iCashPay支付，即享第2支半價；5月31日至6月2日為世界牛奶日，可享任選第2支10元。