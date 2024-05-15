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超商最新「3款香橙咖啡飲品」！還加了綠茶凍　2杯只要99元爽喝

▲▼7-11整合CITY CAFE、CITY PEARL、CITY TEA現萃茶類別，以在地柳丁搭配進口柳橙、橘子果肉等豐富風味，即日起推出香橙果纖風味清涼冰飲系列，共有3款全新飲品。（圖／7-11提供）

▲7-11整合CITY CAFE、CITY PEARL、CITY TEA現萃茶類別，結合柳橙汁、橘子果肉、綠茶凍等豐富風味，即日起推出全新香橙果纖風味清涼冰飲系列，共有3款全新飲品。（圖／7-11提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

在盛夏到來之前，就有超商搶先開賣清涼又消暑的全新「3款咖啡飲品」，以酸甜清爽的柳橙汁結合咖啡、氣泡飲與四季春青茶，甚至還加了綠茶凍增添口感，帶給消費者嶄新的夏日味蕾體驗，且還可享2杯99元優惠價爽喝。

7-11整合CITY CAFE、CITY PEARL、CITY TEA現萃茶類別，以在地柳丁搭配進口柳橙、橘子果肉等豐富風味，即日起開賣香橙果纖風味清涼冰飲系列，共有3款全新飲品，咖啡控一定要試試「CITY CAFE香橙果纖風味氣泡咖啡」，特大杯售價85元，以柳橙細緻酸甜感，融入氣泡咖啡中，果香四溢、口感清新爽口，突顯咖啡甘醇風味。

▲▼7-11整合CITY CAFE、CITY PEARL、CITY TEA現萃茶類別，以在地柳丁搭配進口柳橙、橘子果肉等豐富風味，即日起推出香橙果纖風味清涼冰飲系列，共有3款全新飲品。（圖／7-11提供）

▲「CITY CAFE香橙果纖風味氣泡咖啡」完美融合柳橙汁與氣泡咖啡，喝起來超順口。

▲▼7-11整合CITY CAFE、CITY PEARL、CITY TEA現萃茶類別，以在地柳丁搭配進口柳橙、橘子果肉等豐富風味，即日起推出香橙果纖風味清涼冰飲系列，共有3款全新飲品。（圖／7-11提供）

▲「CITY PEARL香橙果纖風味氣泡凍飲」喝得到柳橙果肉、綠茶凍飲，每一口都超滿足。

「CITY PEARL香橙果纖風味氣泡凍飲」特大杯售價85元，不只喝得到柳橙果肉，還有加入綠茶凍，口感非常豐富；「CITY TEA香橙果纖風味冰茶」特大杯售價75元，以四季春青茶為基底，搭配香甜果粒，融合花香與酸甜果汁調和，超適合炎熱天氣享用；以上3款新品還可搭配優惠，即日起至5月28日，至7-11門市購買CITY系列特大杯以上與珍珠全品項，皆能享任選第2杯7折(價低者折)；5月17日至5月19日，至7-11門市購買「CITY CAFE香橙果纖風味氣泡咖啡」可享2杯99元。

▲▼7-11整合CITY CAFE、CITY PEARL、CITY TEA現萃茶類別，以在地柳丁搭配進口柳橙、橘子果肉等豐富風味，即日起推出香橙果纖風味清涼冰飲系列，共有3款全新飲品。（圖／7-11提供）

▲「CITY TEA香橙果纖風味冰茶」以四季春青茶搭配香甜柳橙果粒，口感清爽又帶點花香。

OPENPOINT行動隨時取也自即日起至5月21日推出嚐鮮優惠，「CITY CAFE香橙果纖風味氣泡咖啡」特價2杯99元（每日限量1000組）、「CITY PEARL香橙果纖風味氣泡凍飲」特價2杯99元（每日限量1000組）、「CITY TEA香橙果纖風味冰茶」特價2杯88元（每日限量1000組），數量有限售完為止，皆需在5月31日前兌換完畢。

▲▼7-11整合CITY CAFE、CITY PEARL、CITY TEA現萃茶類別，以在地柳丁搭配進口柳橙、橘子果肉等豐富風味，即日起推出香橙果纖風味清涼冰飲系列，共有3款全新飲品。（圖／7-11提供）

▲CITY TEA現萃茶首度攜手韓國文青IP「Second Morning」合作，推出主題杯身、防水杯套。

另外，CITY TEA現萃茶更首度與韓國文青IP「Second Morning」合作，以清新簡單線條畫風搭配水果季主題推出主題杯身、防水杯套，包含最夯微笑檸檬與符合新品風味的超巨大微笑柳橙、療癒雲朵等，可愛程度爆表。

▲▼全家搖搖茶吧推出桃粿仙女紅茶、凍凍泰式綠奶茶。（圖／業者提供）

▲全家搖搖茶吧推出2款新飲品。（圖／全家提供，下同）

全家「搖搖茶吧」也推出2款飲品選擇，首推「桃粿仙女紅茶」，選用仙女紅茶作為基底，搭配Q彈粉粿、白桃果肉，一次就能享有果香、茶香及咀嚼口感，另一杯「凍凍泰式綠奶」，嚴選3款特色茶粉的泰式綠奶茶加入青茶凍，大口吸超滿足，即日起正式上市，以上2款飲品特大杯原價65元，會員至5月28日前凡購買搖搖茶吧全系列飲品可享49元特價優惠。

▲▼全家搖搖茶吧推出桃粿仙女紅茶、凍凍泰式綠奶茶。（圖／業者提供）

▲2款茶飲分別加入粉粿、青茶凍增添咀嚼口感。

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