北市惡警包庇賭色15年「業者每月進貢數十萬」　副議長2主任涉案

▲台北地檢署指揮警調單位70路搜索偵辦警員與副議長服務處主任涉貪案。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北市警局劉姓巡官涉嫌從2009年至今，長期包庇中山區7家賭博電玩、酒店業者非法營業，藉此按月收取數萬元到數十萬元不等賄賂，台北市議會副議長葉林傳的張姓、林姓(江野)2名服務處主任也涉案，台北地檢署15日指揮警調單位發動70路大搜索，依違背職務行收賄等罪嫌約談36人，正擴大清查是否有其他警察涉案。

台北市警局指出，本案是警局督察室接獲檢舉案件，指控劉員與中山區特定色情業者有接觸，檢調懷疑議員主任勾串警員包庇特定色情業者，經北市警局自清自檢報請北檢指揮偵辦。

檢調調查發現，劉姓巡官原在中山分局中山二派出所擔任巡佐，因此認識轄區內的電子遊藝場、按摩店、養生館、酒店等特種行業業者，業者和張姓、林姓2名葉林傳的服務處主任，為了避免賭博、性交易犯行被查獲，從2009年開始行賄劉員。至於張、林兩人究竟是業者與劉的中間人，還是有參與特種行業經營，有待檢調進一步追查。

而劉2021年10月調任松山分局後，業者仍為了透過劉的人脈維持非法事業，持續供養劉員到現在為止，換取警方臨檢勤務時間等，規避查緝的資訊，初步了解，涉案7家業者分別按月行賄的金額，從數萬元到數十萬元不等。

檢察官鄭少珏15日指揮調查局北機戰、內政部警政署政風室、台北市警局兵分70路，搜索劉員在松山分局行政組的辦公座位，及張姓、林姓2人的住居所等地，共約談36人到案，並查扣相關人員手機、業者帳冊等證物，全案朝《刑法》賭博、公務員包庇性交易，《貪污治罪條例》違背職務行、收賄等罪嫌方向偵辦，不排除還有其他警員涉案。