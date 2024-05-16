教授想回嘉義「搭錯2次高鐵」超崩潰！車次編碼曝停靠站

▲王瓊玲搭錯2次高鐵。（示意圖／記者姜國輝攝）



記者朱祖儀／綜合報導

不少人返鄉或出遊為了方便快速，會選擇搭乘高鐵，不過上車前可要看好車次。中正大學中文系教授王瓊玲近日就透露，自己要從高雄左營搭到嘉義，孰料當天卻接連2次搭錯車，怎樣都回不去嘉義，讓她超級傻眼。事實上，高鐵的車次編碼有玄機，隱藏停靠站的細節。

王瓊玲在臉書發文表示，周日那天中午要從左營站搭高鐵回去嘉義，準備隔天的課程，當天車站人潮洶湧，因此她沒買到對號座，也是勉強才擠上車，找到站立的位子，心想「反正很快就到了，站一下，沒關係」。

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沒想到車子開動後，廣播聲告知「各位旅客您好！本列車開往南港，沿途停靠台中、板橋…」她當場傻眼，但因為常遇到這種事，她當下只能苦笑，想著撐到台中就好。

好不容易撐到下車，接著她用百米衝刺的速度搭乘電扶梯、轉換月台，剛好這時有一輛列車要南下，她急忙跳上車，想著無縫接軌、損失不大。但當車子開動後，她又聽到廣播告知，「各位旅客您好！本列車開往高雄左營，中途沒有停靠任何車站」。

王瓊玲這下完全傻眼，崩潰直說「嘉義啊嘉義，你在天涯海角嗎？高鐵啊高鐵！我對不起你！若需要補票，我願受罰！」

▲高鐵的車次編碼有玄機。（示意圖／高鐵公司提供）



事實上，高鐵的車次編碼有玄機，百位數開頭1、2的列車是北高直達車，其中編號1代表只停南港、台北、板橋、台中及高雄，編號2則是多停了台南站；跳站車的百位數開頭是3、6，開頭3的列車不會停靠板橋、新竹、苗栗三站，開頭6的列車則不停靠苗栗、彰化以及雲林；最後百位數8、9的列車，則是「站站停」車次。