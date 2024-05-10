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端午車票開搶！雙鐵賣出32.5萬張票　台鐵長途自強號剩零星空位

▲▼台鐵EMU3000型城際列車。（圖／記者李宜秦攝）

▲台鐵端午車票今開賣。（圖／資料照）

記者李姿慧／台北報導

雙鐵端午連假共加開206班，今天(10日)凌晨開賣，其中台鐵賣出14.2萬張車票，高鐵則售出18.3萬張，雙鐵共有32.5萬張車票預訂，其中台鐵長途新自強號和自強號僅剩零星座位。

端午車票今開賣，高鐵疏運期間加開107班次，截至今日上午11時，已賣出18萬3千張車票。

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台鐵端午疏運期間則加開99班次，今(10)日零時起開放訂票，截至今日上午9時止，總計完成9萬3817筆、14萬2390張訂票，台鐵公司提醒，旅客完成訂票後，請務必於2日內付款或取票，逾期未取之車票，將於5月12日上午9時重新釋出。

根據台鐵統計，截至今日上午9時，東部幹線台北往花蓮、台東方向，6月7日17時以後長途自強號僅餘零星座位，其他均有座位；台東、花蓮往台北方向6月10日上午9時以後長途自強號僅餘零星座位，其他均有座位。

西部幹線車票部分，台北往高雄方向6月7日17時以後長途自強號僅餘零星座位，高雄往台北方向6月10日上午9時以後長途自強號僅餘零星座位，其他時段及中、短途均有座位。南迴線車票預訂方面，高雄往台東方向6月7日長途各時段自強號及中、短途均有座位，台東往高雄方向6月10日長途各時段自強號及中、短途均有座位。

另6月7、8、10日加開之實名制列車，將於5月11日零時起開放111年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

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