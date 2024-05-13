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坐高鐵商務車廂　看n次「自由座旅客」被勸導！全場嘆：寵壞了

▲新冠肺炎疫情趨緩，搭乘公車、高鐵等大眾運輸仍要配合戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣高鐵分成「標準車廂」和「商務車廂」，不少人為求舒適性，願意多花點錢買商務車廂的座位。就有部落客表示，遇過好幾次非商務車廂乘客被抓包的情況，不禁納悶，「為何有人持『自由座』車票，大大方方地坐商務車廂呢？」「這不讓自己尷尬嘛？」話題引發熱議。

部落客李祿祿日前在粉專「李祿祿の享食生活」發文，分享「高鐵奇事」，發現買自由座車票、卻跑去坐商務車廂的乘客不在少數，她自己大約每周都搭一次高鐵，已經遇過好幾次這樣的情況，不解對方怎麼可以如此「大方」？

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「商務艙都會查票…這不讓自己尷尬嘛？」還曾看過乘客被查票時，向服務人員解釋「我看這邊有『空位』。」這些現象，令李祿祿納悶，是不是「想用最少成本、獲得最高報酬的人」不在少數？

她也在留言處指出，某次從南港站乘車南下，因為是出發站，全車空位還很多，包含自由座車廂也是。可是卻有自由座旅客跑去坐商務車廂，「當乘務員勸導時，對方說了一些原因，但還是停留在位置上，那不是造成自己與他人工作與使用上的尷尬與不便嗎？」

貼文一出，一票過來人超有感、想到就嘆氣，「我上次還遇過臉皮厚到說：『試坐看看不行嗎？』天啊」、「我也有遇過，真的以為商務艙不會查嗎？怎麼可以這麼光明正大的拿自由座的票坐商務車廂，然後被打臉」、「這就是一副『我看這宅子沒人在家，所以就進來住』的概念…直接開單要他補足差額啦！都被寵壞了！」

據了解，高鐵的商務車廂通常位於第6節，有加大座位空間、頭枕、腳踏板、地毯，且還有洗手間、辦公配備、電源插座、免費茶點、閱讀燈以及180度旋轉座椅。

※本文獲「李祿祿の享食生活」授權引用。

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高鐵自由座商務.車廂乘客車票

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